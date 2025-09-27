為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    選擇視而不見?徐榛蔚勘災跳過「這1家」 議長張峻批：政治凌駕民生之上

    2025/09/27 21:24 即時新聞／綜合報導
    身為受災戶的花蓮縣議會議長張峻發文指出，縣長徐榛蔚赴災區挨家挨戶慰問，「走到我家門口時視而不見，直接轉身走到隔壁」。（圖擷取自張峻臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。花蓮議長張峻身為受災戶，今（27日）晚間卻在臉書發文指出，縣長徐榛蔚雖赴災區挨家挨戶慰問，「走到我家門口時視而不見，直接轉身走到隔壁」，痛批縣長在大災難中仍放不下政治心結，讓災民情何以堪。

    張峻直言，在光復鄉民眾重建家園時，看見徐縣長沿路挨家挨戶慰問，心裡其實感到一股溫馨與感動，覺得至少在苦難中還能感受到一份關懷。然而，當縣長走到我家門口時，卻選擇視而不見，直接轉身走到隔壁，「那一瞬間，心裡的感動立刻變成了冰冷的失落。」

    他感嘆說，或許因為我們立場不同，但在這樣的大災難裡，我也是災民，我要的不是計較與忽視，而是最基本的安慰與同理。

    張峻進一步批評，我並不在乎他是否走進我家，但令人心寒的是，「縣長在災區，仍能以這樣狹窄的胸襟，將政治凌駕於民生之上。這樣的態度，叫我們這些災民情何以堪？」，並痛斥，一個地方的領導者，肚量決定高度。可惜，花蓮縣長用行動，讓大家清楚看見了他的格局。

    熱門推播