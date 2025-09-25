黃國昌稱詹凌瑀是前時力幹部妻「黑我很久」 他爆該幹部是昌辦主任

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

媒體人詹凌瑀近日揭露，去年跟拍民進黨立委王義川的李姓涉案人，其實就是民眾黨主席黃國昌2016年競選汐止立委的政治幕僚李郁衿，同時還是其妻子高翔的閨密和孩子家教，外界質疑黃國昌指示自己人對政敵進行政治跟監。面對指控，黃國昌不正面回應，還批詹凌瑀是以前時代力量某幹部的太太，黑他已經不是第一次，沒有回應的必要。對此，現任時力決策委員、作家周偉航戳破黃國昌企圖將詹凌瑀抹成過去在時力是反對派的企圖，直指黃國昌口中的「幹部」就是黃國昌之前在辦公室主任！

王義川22日質疑去年遭國民黨立委徐巧芯政治跟監，整理跟拍者背後人物關係，竟發現有多人與黃國昌關係匪淺。23日王義川進一步指控，跟拍他的4人當中有一人姓李，與黃國昌在2016年競選汐止立委時的競選團隊的助理「李郁衿」同名同姓，該助理總共領了黃33萬元薪水，若是同一人，黃國昌該負起政治責任。詹凌瑀則在臉書進一步指出，這位「李郁衿」，同時也是黃國昌妻子高翔的左右手，兼閨蜜兼家中孩子的家教，要求黃國昌說清楚與李郁衿的關係。

對此，黃國昌至今不願正面回應，反過來罵王義川和民進黨一直在秀下限，他才懶得理。至於詹凌瑀的爆料，黃國昌則稱，「那個媒體人好像是以前時代力量一個幹部的太太，她黑我已經不是第一天發生了，利用她自己在媒體的職位黑我、黑很久了，沒有什麼回應的必要」。詹凌瑀隨後回應，「我從沒利用我在媒體的身分黑你，我用的是我自己的臉書，你不要混淆視聽。好好回答問題不難，不要拉東扯西，顧左右而言他，只會讓你看起來更心虛」。

而周偉航昨天（24日）在政論節目上被問到此事，「我大概是目前方圓一公里內少數認識全部這些人的傢伙，我就講白一點啦，我就看黃國昌偷拍集團到底什麼時候才要正式面對，你們搞出來的一堆鳥事。黃國昌說詹凌瑀『好像』是以前時代力量一個幹部的太太，『好像』是，明明就是以前你主任的太太！你的主任啦！你自己辦公室主任的太太，熟得很啊！大家平常本來就認識了，現在就是被抓到，4個跟拍王義川的人，其中一個是黃國昌夫人的好朋友」。

