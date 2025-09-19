打造韌性台灣 賴清德：應變地緣政治挑戰

總統賴清德到宜蘭視察「國家防災日大規模震災救災動員演練」，肯定中央、地方及民間合作，導入科技以創新做法，讓防、救災體系更加完整。（記者王峻祺攝）

2025/09/19 14:11

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕總統賴清德今天到宜蘭視察「國家防災日大規模震災救災動員演練」，肯定中央、地方及民間合作，導入科技以創新做法，讓防、救災體系更加完整，達到韌性國家目標，讓台灣更有能力應變天災地變，或是地緣政治帶來的挑戰。

總統賴清德今早先至蘭陽女中參加校園避難掩護演練，隨後至宜蘭科學園區旁滯洪池，視察海嘯救災動態展演，並前往宜蘭運動公園風雨球場聽取簡報，以及巡視各式救災裝備器材展示區；14國救災人員及各國駐台使節代表也參與演練。

請繼續往下閱讀...

賴清德致詞時說，近年受天災地變的衝擊，累積數項防災成績，也強化民眾防災意識，更透過中央、地方攜手演練，將災害來臨時的傷害降到最低，並以最快時間投入重建，而在我們最需要的時候，也感謝國際社會的幫助，彼此提升防救災技能。

他說，為讓國家更有韌性，成立全社會防衛韌性委員會，結合台灣各界打造更具韌性防衛力量的國家，肯定宜蘭及各單位今年投入複合式演練，更感謝慈濟不惜成本代價，以愛心研發可攜式淨水系統，提供災害來臨時最重要的用水需求。

賴清德說，今年丹娜絲颱風造成台南等縣市斷電影響通訊系統，這次看到消防署和民間合作發展出5G通訊，期許未來通訊恢復，要比照自來水及電力，在災害後迅速恢復這三大服務系統；軍醫局也和民間整合智慧科技，可在戰地連線醫學中心與醫師合作，讓防、救災連結醫療體系更加完整。

他說，全社會防衛韌性委員會也委託國防部印發全民國防手冊 ，未來每位民眾的家庭至少都要有一本，當危機來臨時，作為台灣全民的安全指引，包括應變颱風、地震，甚至是地緣政治的變化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法