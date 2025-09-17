台灣沒有光復節！周玉蔻批「蔣家造神」：台灣不曾屬於中國

民進黨中央黨部17日舉行中執會，秘書長徐國勇會後向媒體說明會議內容，並針對光復節爭議發表意見。（記者羅沛德攝）

2025/09/17 19:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨秘書長徐國勇昨（16日）強調，台灣沒有什麼「光復節」引發熱議。媒體人周玉蔻今（17日）指出，「『台灣光復日』是蔣家獨裁政權揑造、洗腦台灣人的造神謊言！」並直言，「台灣不曾屬於被中共消滅或取代的中華民國，當然不屬於中國。」

周玉蔻今日於臉書粉專表示，10月25日不是台灣光復節，「中華民國台灣，是蔣介石借殼上市「中華民國」+台灣人民力拚民主、總統直選、多次政黨輪替之後，確認與中華人民共和國互不棣屬的主權獨立國家。」

請繼續往下閱讀...

周玉蔻強調，「台灣不曾屬於被中共消滅或取代的中華民國，當然不屬於中國。」並解釋，這個歷史論述為二次世界大戰後的「台灣地位未定」論，蔣介石受委託、代表二戰獲勝盟軍，來到台灣暫時進行軍事代管的事實映證，「蔣介石本人不僅認知、也理解『台灣地位未定論』的事實存在。」

周玉蔻再指，之後韓戰爆發，美國派出第七艦隊進駐台灣海峽，在與美國默契協力下，蔣介石進而於1950年借「中華民國」名稱，建立以台、澎、金、馬為領土的新的國家。「之後，歷經反抗專制政權與寧靜革命的掙扎奮鬥，台灣人努力打拚進化，透過總統直選、國會改選等民主改革程序，確立中華民國台灣的主體主權性。」

「台灣是中華民國台灣的台灣，從未屬於中國（中華人民共和國+1949年前的中華民國）。」周玉蔻重申，「這也就是美國國國務院和AIT最近強化、申述的歷史上的『台灣地位未定論』。」而1945年10月25日是盟軍在日本拋棄治理台灣的主權後，「委託蔣介石政權代表盟軍軍事代管台灣的日子，如此而已。」

最後，周玉蔻呼籲，「所謂『台灣光復節』是歷史上蔣介石、蔣經國家族黨國獨裁政權方便洗腦台灣人，在台灣虛擬出來的造神工具；也是現在親中的中國國民黨人配合中國，揑造台灣屬於中國的世紀謊言。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法