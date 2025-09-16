為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    周榆修遭疑作偽證 陳智菡：檢方憑空臆想 法官未認可有證據力

    民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

    民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

    2025/09/16 12:56

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案時，檢方提出柯曾傳Line指示「社發部的錢可以由眾望基金會支出」給民眾黨秘書長周榆修，周則回覆收到。法官傳訊周作證時，周卻表示「沒看過訊息」，被質疑作偽證。民眾黨立院黨團主任陳智菡今則指出，該訊息是檢方憑空臆想，法官並未認可有證據力。

    本報調查，柯文哲2024年傳Line指示「社發部的錢可以由眾望基金會支出」，周榆修當時收到訊息回覆「收到」，兩人明顯可掌控基金會財務，但周11日出庭作證時竟稱「沒看過訊息」，並指稱「眾望沒有支援民眾黨」等語，被檢方質疑周為了保柯，在法庭上作偽證。

    民眾黨立院黨團主任陳智菡接受媒體採訪時則表示，當時自己也有在場聽庭，檢察官陳思荔拿出簡訊內容時，並未獲得法官認可說具有證據力，就莫名其妙拿簡訊指控說柯文哲有傳簡訊給周榆修，當庭法官就制止了這件事情。

    陳智菡說，陳思荔檢察官拿出一個沒有辦法證明是真是假的簡訊，然後指控人家說做偽證，是非常嚴肅的指控，一個國家的檢察官不能用這種憑空臆想，或來路不明的資訊就提出來，然後給人民設罪名，這件事情非常可怕的。

    相關新聞:

    獨家》接柯文哲關鍵訊息回覆「收到」 周榆修疑作偽證

    相關新聞
    政治今日熱門
