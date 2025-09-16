獨家》接柯文哲關鍵訊息回覆「收到」 周榆修疑作偽證

民眾黨秘書長周榆修11日至台北地院作證。（資料照）

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案8日獲交保，3天後，民眾黨秘書長周榆修出庭竟疑似作偽證。本報調查，柯文哲2024年傳Line指示「社發部的錢可以由眾望基金會支出」，周榆修當時收到訊息回覆「收到」，兩人明顯可掌控基金會財務，但周11日到台北地院作證時竟稱「沒看過訊息」，並指「眾望沒有支援民眾黨」等語，被檢方質疑為了保柯文哲，在法庭上作偽證。

檢廉調查，2024年6月12日，柯文哲先是傳Line給民眾黨社會發展部主任張清俊，「社發部的費用，可以拿到眾望基金會來報，因為你們的活動會比較接近基金會的宗旨，細節你再和李文娟談。」隨後柯把和張的對話訊息截圖傳給民眾黨財務長梁秀菊，並表示「以上給你參考。」

柯文哲向梁秀菊說，「1.社發部的錢可以由眾望基金會支出，如果和社會福利相關的，張清俊自己洽李文娟。2.智庫的支出，可以由新故鄉協會支出，郭威瑤給李文娟。3.中央黨部的一些臨時支出，可以由剩餘款支出。我比較驚訝的是我們選後到現在，剩餘款用掉將近2千萬，這由你和李文娟處理。等8月後，財務部和李文娟在同一個辦公區，財務調度應該會更方便。」

不到一分鐘，柯文哲也將傳給梁秀菊的訊息，轉發給周榆修。周收到後不僅已讀，也有回應「收到」。不過，台北地院11日傳喚周榆修作證時，他稱「沒看過」這則訊息，並進一步指出，眾望基金會沒有支援民眾黨，反而是民眾黨支援眾望的活動比較多。

對此，檢方認為，從周榆修和柯文哲的對話紀錄顯示，兩人對於眾望基金會的財務有一定決策權，但周在作證時，卻稱自己沒有看過該訊息，甚至直指李文宗是基金會的董事長兼財務長及執行長，企圖將柯文哲與眾望基金會切割，質疑周榆修明顯作偽證，維護柯文哲。

