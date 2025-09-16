為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》接柯文哲關鍵訊息回覆「收到」 周榆修疑作偽證

    民眾黨秘書長周榆修11日至台北地院作證。（資料照）

    民眾黨秘書長周榆修11日至台北地院作證。（資料照）

    2025/09/16 07:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案8日獲交保，3天後，民眾黨秘書長周榆修出庭竟疑似作偽證。本報調查，柯文哲2024年傳Line指示「社發部的錢可以由眾望基金會支出」，周榆修當時收到訊息回覆「收到」，兩人明顯可掌控基金會財務，但周11日到台北地院作證時竟稱「沒看過訊息」，並指「眾望沒有支援民眾黨」等語，被檢方質疑為了保柯文哲，在法庭上作偽證。

    檢廉調查，2024年6月12日，柯文哲先是傳Line給民眾黨社會發展部主任張清俊，「社發部的費用，可以拿到眾望基金會來報，因為你們的活動會比較接近基金會的宗旨，細節你再和李文娟談。」隨後柯把和張的對話訊息截圖傳給民眾黨財務長梁秀菊，並表示「以上給你參考。」

    柯文哲向梁秀菊說，「1.社發部的錢可以由眾望基金會支出，如果和社會福利相關的，張清俊自己洽李文娟。2.智庫的支出，可以由新故鄉協會支出，郭威瑤給李文娟。3.中央黨部的一些臨時支出，可以由剩餘款支出。我比較驚訝的是我們選後到現在，剩餘款用掉將近2千萬，這由你和李文娟處理。等8月後，財務部和李文娟在同一個辦公區，財務調度應該會更方便。」

    不到一分鐘，柯文哲也將傳給梁秀菊的訊息，轉發給周榆修。周收到後不僅已讀，也有回應「收到」。不過，台北地院11日傳喚周榆修作證時，他稱「沒看過」這則訊息，並進一步指出，眾望基金會沒有支援民眾黨，反而是民眾黨支援眾望的活動比較多。

    對此，檢方認為，從周榆修和柯文哲的對話紀錄顯示，兩人對於眾望基金會的財務有一定決策權，但周在作證時，卻稱自己沒有看過該訊息，甚至直指李文宗是基金會的董事長兼財務長及執行長，企圖將柯文哲與眾望基金會切割，質疑周榆修明顯作偽證，維護柯文哲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播