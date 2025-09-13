為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國海警、漁船同日侵擾東沙 海巡署強勢驅離

    圖為中國「粵惠來漁04887」漁船布放的小舟，海巡人員盤查中國漁民。（海巡署提供）

    圖為中國「粵惠來漁04887」漁船布放的小舟，海巡人員盤查中國漁民。（海巡署提供）

    2025/09/13 16:28

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署台南艦12日將中國海警「3101」驅離航出東沙限制水域後，東南沙分署東沙指揮部同日夜間再度偵獲，中國「粵惠來漁04887」漁船違法越界進入東沙水域，並布放小舟，12日深夜11時許以優勢艦艇包抄，登檢查扣小舟1艘，並強勢將「粵」船驅至我東沙水域外。

    中國「粵惠來漁04887」漁船於東沙島東方11.6浬越界進入東沙水域並布放小舟，企圖利用夜色掩護進入環礁作業，海巡署立即調派東沙分隊CP-1025、1026艇前往，12日深夜於東沙島東北方2.5浬查扣「粵」船的小舟1艘（船上3人），並將「粵」船驅至東沙水域外，今（13日）東沙海域已無任何中國海警船或越界漁船。

    海巡署嚴正呼籲中方約束其船舶，切勿違法進入東沙海域，海巡將持續派遣大型艦船戍守東沙海域，並結合東沙指揮部駐島量能，全天候守護東沙海域，強力取締越界中國漁船，堅定捍衛國家主權及海洋權益，確保東沙海域資源的永續發展。

    海巡人員控制中國漁民。（海巡署提供）

    海巡人員控制中國漁民。（海巡署提供）

    海巡署查扣小舟。（海巡署提供）

    海巡署查扣小舟。（海巡署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播