中國海警、漁船同日侵擾東沙 海巡署強勢驅離

圖為中國「粵惠來漁04887」漁船布放的小舟，海巡人員盤查中國漁民。（海巡署提供）

2025/09/13 16:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署台南艦12日將中國海警「3101」驅離航出東沙限制水域後，東南沙分署東沙指揮部同日夜間再度偵獲，中國「粵惠來漁04887」漁船違法越界進入東沙水域，並布放小舟，12日深夜11時許以優勢艦艇包抄，登檢查扣小舟1艘，並強勢將「粵」船驅至我東沙水域外。

中國「粵惠來漁04887」漁船於東沙島東方11.6浬越界進入東沙水域並布放小舟，企圖利用夜色掩護進入環礁作業，海巡署立即調派東沙分隊CP-1025、1026艇前往，12日深夜於東沙島東北方2.5浬查扣「粵」船的小舟1艘（船上3人），並將「粵」船驅至東沙水域外，今（13日）東沙海域已無任何中國海警船或越界漁船。

海巡署嚴正呼籲中方約束其船舶，切勿違法進入東沙海域，海巡將持續派遣大型艦船戍守東沙海域，並結合東沙指揮部駐島量能，全天候守護東沙海域，強力取締越界中國漁船，堅定捍衛國家主權及海洋權益，確保東沙海域資源的永續發展。

海巡人員控制中國漁民。（海巡署提供）

海巡署查扣小舟。（海巡署提供）

