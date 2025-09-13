台波城市外交新篇章 高雄與波蘭卡托維茲簽署友好宣言

高市副市長羅達生率高雄訪團抵達波蘭南部大城卡托維茲市，與卡托維茲市長馬欽・克魯帕（Marcin Krupa）簽署「友好宣言」。（行國處提供）

2025/09/13 08:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府受邀參與波蘭卡托維茲市建市160週年，由高市副市長羅達生代表，與卡托維茲市長馬欽・克魯帕（Marcin Krupa）簽署「友好宣言」，啟動台波城市外交新篇章。

高市行國處說明，卡托維茲市為波蘭南部大城，西里西亞省首府，過去以煤礦、鋼鐵重工業聞名，有「波蘭煤都」之稱，為歐洲重要工業城市，其大都會區人口達200萬；近年則轉型為科技、文化與會展重鎮，獲聯合國教科文組織認定為「創意城市音樂之都」。

卡市與高雄交流起源於今年7月卡托維茲市賈羅斯・馬科夫斯基（Jarosław Makowski）副市長親訪高雄，表達盼與高雄交流及合作的高度意願，雙方旋即展開積極聯繫。

兩市於本月12日簽署兩市友好宣言，卡托維茲市長馬欽・克魯帕親自出席簽署，西里西亞省、西里西亞都會區皆派代表出席見證；羅達生致詞時指出，很高興能回訪卡托維茲，尤其高雄與卡托維茲皆為城市轉型的成功典範，期待促成多元合作，克魯帕分享曾在2023年造訪台灣與高雄，對於高雄產業轉型發展印象深刻，期盼透過簽署友好宣言拉近雙城距離。

城市外交進一步結合國際教育合作，11日高市府訪團拜訪卡托維茲第三中學，促成與高雄市仁武高中締結姊妹校，開啟高雄與波蘭教育合作新里程碑。

高市行國處長張硯卿表示，高雄市在卡托維茲建市160週年的契機下簽署友好宣言的意義重大，未來將持續與卡托維茲保持密切互動，進行多元領域合作，尤其教育合作更能讓台波青年學習彼此的文化、深化跨國友誼。

高雄拓展城市外交也結合國際教育合作，高市府訪團造訪卡托維茲知名且歷史悠久的卡托維茲第三中學。（行國處提供）

高雄市府團隊訪問卡托維茲期間，參與卡市160建城慶典，也把握機會行銷高雄。（行國處提供）

