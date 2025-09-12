為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    專辦貪污案！撤銷柯文哲交保 高院合議庭3法官大有來頭

    台北地院裁定柯文哲、應曉薇具保停押，台北地檢署提起抗告，高等法院今評議後裁定撤銷北院原裁定，發回北院更裁。（資料照，記者田裕華攝）

    台北地院裁定柯文哲、應曉薇具保停押，台北地檢署提起抗告，高等法院今評議後裁定撤銷北院原裁定，發回北院更裁。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/09/12 21:03

    〔記者楊心慧、張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，上週五（5日）裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元具保停押，台北地檢署9日提起抗告，高等法院昨收到北院送達抗告卷證，今日評議後裁定撤銷北院原裁定，發回北院更裁；高院合議庭由審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠、受命法官黎惠萍組成，3人皆大有來頭，相當有經驗。

    遲中慧和柯文哲其實並非首次交手，她曾在8月11日審理柯文哲延押抗告案，當時認同北院看法，認為柯有串證及逃亡之虞而駁回抗告；由此可知，合議庭今認定台北地院才在7月21日裁定延長羈押，認為尚有證人尚未交互詰問，有滅證、串證風險，如今認定串證、滅證的可能性大幅降低，作出交保裁定矛盾，和先前立場一致，並無任何改變。

    另外，海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內涉收賄500萬元，經高等法院第三度發回更審，桃園地院去年7月第三度召開羈押庭，以有串證之虞等理由，將鄭文燦裁定收押禁見，律師團連夜提起抗告，高等法院當時審判長就是遲中慧，黎惠萍則是受命法官，當晚裁定抗告駁回，鄭文燦確定羈押2個月。

    3位法官承辦專業案件類別皆包含貪瀆案、原住民族案、醫療案、國安軍事案、國民法官案、強制處分案等。遲中慧是私立輔仁大學法律學系畢業、司法官訓練所第35期，過去曾任新竹地方法院法官等職務。

    黎惠萍是私立中國文化大學法律研究所碩士、司法官訓練所第39期，過去曾任北院法官、士院法官、士院法官兼庭長。陳昭筠是國立台灣大學法律學系研究所碩士、司法官訓練所第47期，過去曾任高等法院高雄分院調高院辦事法官、新北地院法官等。

    法界認為，3名高等法院法官的資歷都很豐富，審理本案時不會受外界影響，只會以案件本身評定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播