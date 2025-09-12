為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲交保撤銷 柯媽：沒做壞事被誣賴 神明會責罰

    柯文哲自由5天重啟羈押庭，柯媽何瑞英受訪說，拿了我們7千萬，我們又不是有錢人。（資料照，記者洪美秀攝）

    柯文哲自由5天重啟羈押庭，柯媽何瑞英受訪說，拿了我們7千萬，我們又不是有錢人。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/09/12 18:29

    〔記者洪美秀／新竹報導〕前民眾黨主席柯文哲8日7000萬交保獲釋，當天就回新竹老家看柯媽何瑞英，開心大吃新竹在地冰棒。而台北地檢署今天（12日）抗告成功，高院發回更裁。對於柯文哲要被重開羈押庭，柯媽今天接受媒體電訪說，怎麼又要開庭了？她哭喊，「拿了我們7千萬去了，我們是小康家庭，又不是有錢人，也不是企業家，只是小職員而已，若是要害人沒關係，我們沒有做壞事，我們會跟神明說」。

    柯文哲8日離開羈押1年的台北看守所，當天踏出北院後返回新竹老家，柯文哲當天砲轟北檢「查1年查到什麼」，北檢隔天就提出抗告，高院合議庭今天撤銷原裁定，發回北院更裁。

    人在新竹老家的柯媽，在媒體電話詢問下才得知柯文哲要再開羈押庭，語帶哽咽地說，她年事已高，無法再承受過多壓力，如今只能依靠信仰祈求庇佑，「我所有的力量就是這樣，我已經88歲了，如果他們要欺負人，老天爺也在看！」

    媒體詢問交保金可能會上調，柯媽怒喊，「拿了我們7千萬去了，我們是小康家庭，又不是有錢人，也不是企業家，只是小職員而已，若是要害人沒關係，我們沒有做壞事，我們會跟神明說」，若兒子真的再度被收押，「心裡真的很不甘（捨不得）」。

    柯媽嘆：「要害人沒關係，但我們沒有做壞事，你要誣賴就去說吧，法官、檢察官都是有學問的人，關了1年多了都找不到證據，找不到證據還要一直查，要查到有才會高興嗎？我只能請神明幫助我，我的孩子真的是個好孩子。人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播