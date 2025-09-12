柯文哲交保撤銷 柯媽：沒做壞事被誣賴 神明會責罰

柯文哲自由5天重啟羈押庭，柯媽何瑞英受訪說，拿了我們7千萬，我們又不是有錢人。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/09/12 18:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕前民眾黨主席柯文哲8日7000萬交保獲釋，當天就回新竹老家看柯媽何瑞英，開心大吃新竹在地冰棒。而台北地檢署今天（12日）抗告成功，高院發回更裁。對於柯文哲要被重開羈押庭，柯媽今天接受媒體電訪說，怎麼又要開庭了？她哭喊，「拿了我們7千萬去了，我們是小康家庭，又不是有錢人，也不是企業家，只是小職員而已，若是要害人沒關係，我們沒有做壞事，我們會跟神明說」。

柯文哲8日離開羈押1年的台北看守所，當天踏出北院後返回新竹老家，柯文哲當天砲轟北檢「查1年查到什麼」，北檢隔天就提出抗告，高院合議庭今天撤銷原裁定，發回北院更裁。

請繼續往下閱讀...

人在新竹老家的柯媽，在媒體電話詢問下才得知柯文哲要再開羈押庭，語帶哽咽地說，她年事已高，無法再承受過多壓力，如今只能依靠信仰祈求庇佑，「我所有的力量就是這樣，我已經88歲了，如果他們要欺負人，老天爺也在看！」

媒體詢問交保金可能會上調，柯媽怒喊，「拿了我們7千萬去了，我們是小康家庭，又不是有錢人，也不是企業家，只是小職員而已，若是要害人沒關係，我們沒有做壞事，我們會跟神明說」，若兒子真的再度被收押，「心裡真的很不甘（捨不得）」。

柯媽嘆：「要害人沒關係，但我們沒有做壞事，你要誣賴就去說吧，法官、檢察官都是有學問的人，關了1年多了都找不到證據，找不到證據還要一直查，要查到有才會高興嗎？我只能請神明幫助我，我的孩子真的是個好孩子。人沒做的事卻一直被誣賴，神明會責罰。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法