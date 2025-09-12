民眾黨以陳怡君交保對比柯文哲 律師打臉：兩案情況不同

民眾黨今以民進黨議員陳怡君貪污案對比柯文哲案，直呼兩案出現巨大落差，民眾黨實難接受。（資料照）

2025/09/12 18:34

〔記者楊心慧／台北報導〕京華城案被告、前台北市長柯文哲聲請具保停押，獲台北地院裁准，北檢以證人尚未詰問完畢等為由提抗告，高院今天撤銷原交保裁定，發回北院更裁。民眾黨今以民進黨議員陳怡君貪污案對比，直呼兩案出現巨大落差，民眾黨實難接受。對此，律師房彥輝受訪表示，陳怡君坦承犯行並認罪、無勾串證人的問題，和柯文哲「透過其影響力進行勾串」的情況不同。

高院今撤銷原交保裁定，發回北院更裁，並指台北地院在7月21日裁定延長羈押，認為仍有證人尚未交互詰問，有湮滅證據、串證風險，如今證人還沒全部問完，卻突然認定串證、滅證的可能性大幅降低，前後說法矛盾。

另外，高院合議庭認為，本案涉案人多、證人繁雜，此案原審裁定交保後「不得接觸同案被告或證人」，但範圍不夠具體明確，應要有更清楚界定範圍，讓被告確實知道限制對象，因此裁定撤銷交保裁定，發回地院重審。高院合議庭由審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠、受命法官黎惠萍組成。

民眾黨今表示，高院在陳怡君貪污案中，合議庭自行裁定撤銷地院羈押決定，准以100萬交保，明確強調必須有「勾串證言之具體事實」方符合法定羈押原因，且檢方起訴即代表證據已蒐集完成，法院無「接力補強有罪證據」的義務，否則違反訴訟當事人的武器平等原則，更壓縮法院無罪推定原則的審判空間；然而，如今碰到柯文哲案卻出現巨大的落差與不同的標準，本黨實難接受。

房彥輝受訪分析，法院判斷是否需要羈押被告的重要理由之一，會看案件是否有「案情不明的危險」，既然陳怡君坦承犯行並認罪，就沒有勾串證人的問題；相較來說，柯文哲的情況不同，仍有好幾位重要證人尚未交互詰問，因此仍可能透過其影響力進行勾串。

房彥輝指出，過去柯文哲在看守所，也能透過他人或社群平台公開發文，對法院或檢方的行為加以指摘或攻擊，確實存在影響證人的可能性。

針對民眾黨批評高院雙標，房彥輝認為，評論相對缺乏法律素養，甚至有點過頭，他呼籲應該要有更多尊重法界的專業意見，他不清楚這份聲明是否事先和法律專業人士或律師團討論過，若僅是出於政治考量所做的攻擊，其實對司法公正有所傷害。

