剪台灣護照喊「愛中國」 舔共台青應志宏竟是詐騙通緝犯

台灣青年應志宏在中國社群平台直播剪掉台灣護照，甚至秀出自己拿到的中華人民共和國護照、中國身分證，高喊「愛中國」。（圖取自抖音）

2025/09/11 17:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣青年應志宏在中國社群平台直播剪掉台灣護照，甚至秀出自己拿到的中國身分證，高喊「愛中國」。陸委會發言人梁文傑今天表示，應志宏因為涉及詐騙集團及洗錢的案件，由台東地檢署通緝中。該案政府已啟動查處程序，若查證確實違法，主管機關一定會依法註銷台灣戶籍和護照。

應志宏在中國「小紅書」經營帳號「台灣愛國青年應志宏－中國萬歲」，擁有8000多名粉絲，經常發表舔共貶台言論。9月8日，應志宏開直播拿剪刀剪掉台灣護照，下標題稱「我是第一個勇於這樣做的台灣人」。

應志宏邊剪邊喊自己「愛中國」，甚至誇口說「我說剪就剪，沒有在客氣的啊！（反正）我可以用中國籍身分回去啊！」，接著又秀出自己拿到的中國身分證。

網紅八炯日前則在社群平台留言回應，表示早在今年3月24日就已向移民署檢舉應志宏。

對此，梁文傑指出，應志宏先生的案子，政府已經啟動查處程序，如果查證確實違法的話，主管機關一定會依法註銷台灣戶籍和護照。

梁文傑揭露，應志宏因為涉及詐騙集團及洗錢的案件，由台東地檢署通緝中，應男在2021年10月出境到中國後，至今沒有回來，研判也許是因為被通緝的關係，所以在那邊拿了身分證，然後聲稱自己熱愛祖國，要放棄台灣的身分。

梁文傑指出，其實應男並沒有放棄台灣身分，我方並沒有收到任何他要放棄的資料，我們要呼籲的是，其實對岸常常會收容一些台灣的犯罪分子，這對兩岸關係是不好的。像這些犯罪分子通緝犯，我方希望對岸能夠把他們遣送回來，接受法律的制裁。

