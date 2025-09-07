為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    人民不信任司法？ 吳崢：藍白才是打壓司法的罪魁禍首

    民進黨發言人吳崢批評，真正大剌剌干預司法的就是藍白兩黨。（圖取自吳崢臉書）

    2025/09/07 15:39

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨在全國律師聯合會律師節慶祝大會表示，台灣從專制走向民主，其中一項成就就是司法獨立，行政干預司法的時代已經過去，但國民黨、民眾黨相繼拿民調反駁稱人民不信任司法；對此，民進黨發言人吳崢回擊，史無前例要檢察總長報告個案的就是國民黨的前總統馬英九，民眾黨還率領群眾包圍檢調、攻擊執法人員，真正大剌剌干預司法的就是藍白兩黨。

    吳崢在社群發文表示，民調可以作為政府施政的參考，但其特性是也容易受到外部因素影響。國民黨、民眾黨說人民不信任司法，怎麼不先看看自己灌輸給支持者多少錯假資訊，誤導他們的判斷？

    吳崢指出，國民黨智庫副執行長凌濤日前公然宣稱，檢察總長依法要向總統報告個案，殊不知史無前例、後無來者這樣做的，正是國民黨的前總統馬英九；再者，民眾黨帶領支持者違法包圍檢調、煽動仇視司法人員，甚至攻擊執法人員，真正大剌剌干預司法的不正是藍白兩黨？

    吳崢質疑，當國民黨、民眾黨不斷用錯誤、仇恨的資訊灌輸給支持者，用政治力打壓司法，不就是打擊司法威信的罪魁禍首？

