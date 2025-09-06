為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    林昶佐登「芬蘭版時代雜誌」 林亮君：亞洲第一次！

    林昶佐曬出近來被採訪的照片，造型被誇很時尚。（翻攝臉書）

    林昶佐曬出近來被採訪的照片，造型被誇很時尚。（翻攝臉書）

    2025/09/06 10:18

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕閃靈樂團主唱、現任駐芬蘭代表「Freddy」林昶佐近日接受芬蘭百年政經雜誌《芬蘭畫報》（Suomen Kuvalehti）專訪，雜誌上的帥氣照片引發熱議。對此台北市議員林亮君表示，站上外交第一線，誠懇踏實、堅持民主自由、捍衛人權、熱愛台灣的心，讓世界看見台灣。Freddy帥啦！

    林亮君在臉書PO文表示，台灣駐芬蘭大使林昶佐登上芬蘭版時代雜誌Suomen Kuvalehti，亞洲第一次！台灣第一次！擊碎酸言酸語！破除惡質立委的無良攻擊！Freddy上任駐芬蘭大使短短三個月，就登上芬蘭最具權威、最老牌的百年政經雜誌《Suomen Kuvalehti》，長達四頁的大篇幅專訪！

    林亮君指出，這是該雜誌史上第一次大篇幅專訪亞洲政治人物，也是台灣第一次出現在這樣的重量級版面，林昶佐透過專訪，把台灣的故事、歷史與文化帶進芬蘭社會，更指出台灣與芬蘭雖同樣是小國，卻面對鄰近大國的壓力，依然選擇堅持自由與民主。面對全球右翼民粹與獨裁網絡的擴張，民主國家必須相互連結、彼此支持。

    林亮君續指，Freddy被賴清德總統任命的同一天，WHA在中國施壓之下，再度拒絕台灣參與。這就是我們外交的艱難現實。但台灣會用自己的方式，突破困境，過去，閃靈樂團時常登上芬蘭的音樂媒體，而Freddy擔任立委時，他也曾被芬蘭最大報《赫爾辛基日報》報導。

    林亮君直言，如今從音樂舞台走上外交舞台，他將過去累積的能見度，轉化為台灣的國際影響力，站上外交第一線，誠懇踏實、堅持民主自由、捍衛人權、熱愛台灣的心，讓世界看見台灣。Freddy帥啦！

