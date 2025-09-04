中國鑽井平台逼近東沙島限制水域 陸委會：國安單位會去因應

圖說：中海油公司的海上鑽井平台。（擷取自中國海洋石油有限公司官網）

2025/09/04 16:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國智庫揭露，中國已在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。陸委會發言人梁文傑今天說，國防、安全單位均有掌握，會針對相關行為、樣態等進行研議做為因應。

美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）透過開源影像分析，發布報告「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」，指出北京對台施壓的手段已擴展至石油鑽井平台。

報告顯示，這些設施由國營「中國海洋石油總公司」（中海油）所有，包括7座鑽井平台、3艘浮式生產儲卸油裝置（FPSO）及2座半潛式平台，全部位於台灣主張的專屬經濟區（EEZ），靠近東沙群島。

報告指出，自7月起，中海油將半潛式鑽井平台「南海二號」深入台灣EEZ，距東沙限制水域僅約30英里（48公里）；而過去鑽井平台甚至曾逼近至770碼（約0.7公里）。

報告示警，中海油的設施多以鋼製導管架（jackets）建造，容易改裝，可作為臨時或永久、商業或軍事用途。這些結構促使北京能在和平時期施壓，戰時更可能轉化為軍事資產，甚至支援封鎖、炮擊或侵略行動；若加裝感測器，更能強化「殺傷鏈」能力。

值得注意的是，2012年，時任中海油董事長王宜林曾對《華爾街日報》說，大規模深水鑽井平台是「我們移動的國土和戰略武器」。

梁文傑在陸委會例行記者會說，這個問題總統府昨天已經有回應，總統府回應是國防、安全單位均有掌握，會針對相關行為、樣態等進行研議做為因應，這部分接下來也會有進一步討論。

另外，華府智庫「史汀生中心」3日發表報告主張，中國「極度不可能」攻打台灣，而且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重，也應該減少「中國武統台灣」這種假設所做的防務投資，如此更符合美國利益。

梁文傑回應，美國各個智庫報告或公開文章，我們都會非常注意，也會詳細研究，在國安體系裡面都會去討論。

