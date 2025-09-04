陳冠廷譴責中共灰帶行動 籲國安會、外交部、海委會勿各自為政

外國智庫示警中國在我國東沙島專屬經濟海域內執行鑽探，民進黨立委陳冠廷今呼籲國安會、外交部與海委會不能再各自為政，必須建立問責機制。（資料照）

2025/09/04 14:47

〔記者李文馨／台北報導〕外國智庫示警中國在我國東沙島專屬經濟海域內執行鑽探，引發區域安全疑慮。對此，民進黨立委、外交及國防委員會委員陳冠廷今（4）日嚴正譴責，強調這是典型的灰色地帶行動，企圖透過商業名義掩蓋軍事滲透，嚴重威脅台灣以及南海安全，呼籲國安會、外交部與海委會不能再各自為政，必須建立問責機制。

美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）透過開源影像分析，發布報告「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」，指出北京對台施壓的手段已擴展至石油鑽井平台，自7月起，中海油將半潛式鑽井平台「南海二號」深入台灣主張的專屬經濟區（EEZ），距東沙限制水域僅約30英里；而過去鑽井平台甚至曾逼近至770碼（約0.7公里）。

《衛報》報導指出，儘管《衛報》聯繫了我國安會以及經濟部，但經濟部表示由海委會回應提問，海洋委員會卻又拒絕置評，海巡署則稱此不在海巡署職權範圍內。該報告警告說：「若不抗議，將助長主權被侵削常態化。」

陳冠廷表示，這些設施若搭載感測器，將直接強化中共在台灣周邊的監控與攻擊鏈，對東沙島乃至台灣整體防衛構成重大挑戰。他說，北京在越南周邊曾採取相同手法，但因越南持續抗議而無法得逞。若我方未能及時回應，將助長中共，並使其侵害行為被塑造成「新常態」。

陳冠廷指出，國安會必須率先承擔責任，將中共在東沙周邊的動態納入國安議程，整合戰略層面的判斷與應對，確保決策層能即時全面掌握局勢，形成跨部會行動的核心。

他也要求，外交部必須恢復定期揭露中共脅迫行動資訊，透過多平台、多語言強化揭露與譴責，避免中共的灰色地帶行為被淡化或正常化。海委會則需全面提升海洋治理的主動性，不僅要強化海巡署在衛星影像、無人機及雷達系統上的情監偵量能，更應主動提出跨部會的因應方案，確保國土與海洋主權不被中共蠶食。

陳冠廷強調，國安會、外交部與海委會都不能再各自為政，必須建立問責機制。若未能及時反應、阻止中共行徑，就應清楚檢討並改正，唯有如此，才能展現政府維護國家安全與海洋主權的決心。

