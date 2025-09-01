黃國昌對警勒脖稱「手放肩上」 黃帝穎：一般人早被依現行犯逮捕

民眾黨8月30日在台北市舉行「走讀」遊行，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/01 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌前天（8月30日）在「司法改革 公民走讀」活動中，一度用手勒住執勤警官脖子，黃國昌昨天受訪時聲稱是「手放在肩膀上」，並反問「什麼時候看到被勒住脖子還會笑」？被勒頸的台北市警察局中正一分局督察組長陳育健也說「相信他（黃國昌）沒有惡意」。不過此言引起許多網友爭論。律師黃帝穎提到，一般人勒員警頸部、拉扯警察都會被依現行犯逮捕，法院依據「妨害公務罪」判刑，「執法應一視同仁，白委豈有犯罪特權」！

黃帝穎提到，黃國昌對對勒警脖子辯稱「我是手放在他的肩膀上..請問你什麼時候看過人家被勒脖子還會笑的」，辯詞違反經驗法則。事發過後網路上甚至還流傳陳育建被勒頸後仍燦笑的畫面，目前已有小草坦承這是用Gemini進行AI合成，變造照片的小草被依個資法等罪另案偵辦，因此黃國昌昨提及「什麼時候看到被勒住脖子還會笑」，辯詞慘遭打臉，

黃帝穎指出，媒體報導指出，被黃國昌勒頸的陳育建不追究傷害罪，甚至緩頰稱黃沒有惡意，因此陳若考量蔣市府藍白合壓力，或其他政治因素而不提告，僅限傷害罪部分，妨害公務罪是非告訴乃論，俗稱公訴罪，這不是施壓被害警察不提告就能私了的。

黃帝穎質疑，未來全國酒駕臨檢及詐騙被告，各類刑案現場都比照黃國昌標準，把手放在警察肩膀上繞頸，警察如何執法？一般人勒警頸部、拉扯警察都被依現行犯逮捕，法院依據「妨害公務罪」判刑有多案判決可查，台灣是民主法治國家，執法應一視同仁，白委豈有犯罪特權？

