民眾黨「走讀」違法致員警受傷 警政署：支持北市警依法嚴辦

民眾黨30日舉辦「司法改革公民走讀」活動，率領支持者違法集會，過程中多次與警方推擠衝突。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/08/31 20:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕昨在北市舉辦的「司法改革公民走讀」活動中，民眾黨主席黃國昌一度用手勒住執勤警官脖子，事後卻稱只是「手放在肩膀上」，引發外界譁然，加上8位第一線執勤員警受傷，對此，警政署硬起來了，除嚴正譴責，也全力支持並要求台北市政府警察局，針對當日脫序違法及妨害公務等行為依法嚴辦。

警政署表示，昨日台北市警局執行「0830專案」勤務，造成8位第一線執勤員警受傷，該活動未依規定申請，且部分民眾無視警方因違法集會遊行而舉牌警告、命令解散及制止之命令，鼓動群眾、推擠員警及攀越警方架設之阻材，造成員警受傷、阻材損壞，警政署除嚴正譴責外，並要求北市警局針對當日脫序違法及妨害公務等行為依法嚴辦。

請繼續往下閱讀...

警政署指出，合法之集會遊行為法律所保障，惟活動過程不容發生違法脫序行為，警政署已責請北市警局務必依現場蒐得之相關證據依法偵辦，絕不縱容任何暴力及挑戰公權力、妨害執勤之行為，以捍衛執法尊嚴。

警政署重申，捍衛公權力不容挑戰，是不變的價值，嚴正執法更沒有妥協空間。警政署將永遠與所有同仁站在一起，支持同仁依法行政、嚴正執法，做大家最堅實的後盾。

