要求異動部會首長發辭職信？ 行政院：尊重個人生涯規劃

2025/08/25 14:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕有關外界指稱行政院要求部會首長遞交辭職信一事，行政院發言人李慧芝今（25）日表示，行政院從未做此要求，部分部會首長若有個人生涯規劃或其他因素請辭，政院皆予以尊重，並感謝其在任內的付出；而行政院長卓榮泰已表示內閣人事的調整會做全盤考量，未來也將依照賴清德總統的指示進行「四項調整」，本週稍晚即會對外宣布新的人事改組。

內閣改組之際，在數發部長黃彥男22日發出請辭的新聞稿後，經濟部長郭智輝也在同日發出辭職公開信。本報報導，此次內閣改組「新模式」，是賴總統或卓揆與當事人晤談後，「被請辭」的部長會發出辭職信或請辭聲明，行政院則接續發新聞稿表示「尊重」，內閣新人事則會統一發布。

在823罷免投票後，內閣改組原預計今（25）日公布。據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。知情人士接受本報訪問時透露，邱泰源一直在做「職位保衛戰」，先前不僅發動醫事團體力挺他留任，在卓揆22日約談後，卓揆示意要他寫請辭聲明，但他當面拒絕，並強調不認為自己不適任，並進一步求見賴總統，據悉，邱泰源已與賴清德晤談。

行政運長卓榮泰今天接受媒體訪問表示，所有正式的內閣人事調整，都是從昨天才開始，「前面那些都是在做預備工作而已」，因此他不可能今天有確定的人選，不過在本週內，一定會完成新的內閣人事、重要的內閣人事調整名單。

內閣改組人事22日陸續曝光，目前已確定的人選中，包括現任總統府副秘書長張惇涵可望接任行政院秘書長，而現任行政院秘書長龔明鑫可望接掌經濟部。9月9日掛牌成立的運動部，首任部長也確定由奧運羽球雙金得主李洋接任。

