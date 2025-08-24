藍喊釋放柯文哲、黃國昌嗆修公投法 吳思瑤批：藍白曲解投票結果

吳思瑤批評藍白：「拿投票勝利來進行政治威脅、競相開價。『民主』被如此扭曲、誤用，是台灣莫大的悲哀。」（資料照）

2025/08/24 08:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025大罷免最終以31：0完封，國民黨立委皆未被罷免；核三延役公投則是同意票壓倒性多於不同意票，但因未達成案門檻而宣告否決。民進黨立委吳思瑤23日晚間在臉書發文強調：「錯的事不會因為投票贏，就變對的！對的事也不會因為投票輸，就變錯的！」

吳思瑤指出，黃國昌一人作秀、國庫11億買單，7成民意用不投票、不支持來打臉黃國昌，反對「詐騙公投」，但偏偏黃國昌輸不起，嗆聲要修《公投法》，修改遊戲規則讓他投到贏。吳思瑤續指，國民黨罷免贏了，但不代表朱立倫有權開口要求賴清德總統公然干預司法，「釋放偽造連署的國民黨工」、「釋放柯文哲」。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤強調：「司法不是政治交換的工具！更不是政黨和解的籌碼！」並表示：「823的投票結果，我們虛心接受民意的選擇，但藍白主席竟是這樣曲解、超譯公投&罷免投票的結果。」吳思瑤批評：「拿投票勝利來進行政治威脅、競相開價。『民主』被如此扭曲、誤用，是台灣莫大的悲哀。」

