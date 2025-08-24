為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍喊釋放柯文哲、黃國昌嗆修公投法 吳思瑤批：藍白曲解投票結果

    吳思瑤批評藍白：「拿投票勝利來進行政治威脅、競相開價。『民主』被如此扭曲、誤用，是台灣莫大的悲哀。」（資料照）

    吳思瑤批評藍白：「拿投票勝利來進行政治威脅、競相開價。『民主』被如此扭曲、誤用，是台灣莫大的悲哀。」（資料照）

    2025/08/24 08:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025大罷免最終以31：0完封，國民黨立委皆未被罷免；核三延役公投則是同意票壓倒性多於不同意票，但因未達成案門檻而宣告否決。民進黨立委吳思瑤23日晚間在臉書發文強調：「錯的事不會因為投票贏，就變對的！對的事也不會因為投票輸，就變錯的！」

    吳思瑤指出，黃國昌一人作秀、國庫11億買單，7成民意用不投票、不支持來打臉黃國昌，反對「詐騙公投」，但偏偏黃國昌輸不起，嗆聲要修《公投法》，修改遊戲規則讓他投到贏。吳思瑤續指，國民黨罷免贏了，但不代表朱立倫有權開口要求賴清德總統公然干預司法，「釋放偽造連署的國民黨工」、「釋放柯文哲」。

    吳思瑤強調：「司法不是政治交換的工具！更不是政黨和解的籌碼！」並表示：「823的投票結果，我們虛心接受民意的選擇，但藍白主席竟是這樣曲解、超譯公投&罷免投票的結果。」吳思瑤批評：「拿投票勝利來進行政治威脅、競相開價。『民主』被如此扭曲、誤用，是台灣莫大的悲哀。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播