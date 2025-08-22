下一個呼之欲出? 內閣改組新模式 先發聲明再「請辭獲准」

數發部長黃彥男發出請辭聲明後，經濟部長郭智輝也發出辭職聲明。（資料照）

2025/08/22 23:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕數發部長黃彥男發出請辭的新聞稿後，經濟部長郭智輝也發出辭職公開信。行政院發言人李慧芝今晚表示，行政院長卓榮泰感謝郭智輝為台灣產業擘畫更前衛的政策願景，也為中小企業導入更具前瞻性的永續經營思維，對於郭智輝的決定表示尊重，也已經准辭。卓榮泰也期待未來郭智輝若再次回到業界，能夠與政府攜手一齊為台灣經濟加油打拚。

據了解，未來幾天內閣改組過程中，賴總統或卓揆與當事人晤談後，「被請辭」的部長會發出辭職信或請辭聲明，行政院則接續發新聞稿表示「尊重」，預計未來一、兩天還有一、兩位部長會陸續發出請辭信，屢遭點名下台的衛福部長邱泰源就可能被迫要求發出聲明。而新內閣人事若沒事先曝光，新的內閣人事將在下週一統一公布，新任首長在下週四的行政院院會就能就定位。

郭智輝晚間發表聲明宣布辭去經濟部長職務，他在聲明中表示辭職主因是健康考量，並強調個人去留事小，改革方向才是重點，呼籲外界持續支持賴總統的政策。

數發部長黃彥男今天的請辭信，則指因中央研究院借調期限將在8月31日屆滿，考量生涯規劃，已向行政院長卓榮泰請辭。行政院發言人李慧芝晚間受訪指出，卓榮泰感謝黃彥男任內奉獻也尊重生涯規劃，已經准辭。

