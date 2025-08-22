為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    嚴禁亮票！823公投、罷免明登場 五大禁制事項一次看

    中選會於今（22）日投票前夕舉行記者會，由副主委陳朝建說明並提醒五大投票注意事項。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/22 11:31

    〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案與核三延役公投明天登場。中選會今天召開記者會說明五大禁制事項，包含公投宣傳活動禁止夾帶罷免宣傳；不得穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙；不得攜出公投票或罷免票；不得撕毀公投票或罷免票；嚴禁亮票。

    中選會今天上午召開「投票前夕，中選會提醒投票應注意事項」記者會，由副主委陳朝建說明議題，並邀請中華電信股份有限公司總經理林榮賜、中華電信股份有限公司企業客戶分公司處長李仁勳說明電腦計票作業及資安防護。

    陳朝建表示，罷免投票日當天應注意的禁制事項包含：第一、投票日雖未禁止公投宣傳活動，但不得從事罷免活動或有其他競助選行為。

    第二、請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票，並不得穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。此外，新北市、台中市、新竹縣及南投縣，部分選舉區同日舉行罷免投票，依「公職選罷法」規定，相關穿戴佩帶也有相類限制規定，請民眾確實遵守。

    第三、不得攜出公投票或罷免票，違者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。第四、不得撕毀公投票或罷免票，違者，處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。

    第五、不可於圈定後將圈定內容出示他人，違者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣20萬元以下罰金。投票當日，中選會將成立「中央選務指揮及應變中心」，即時掌握選務狀況並落實應變措施。

