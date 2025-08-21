郝明義喊話新店深藍選民 勿讓黑道背景立委羅明才「為所欲為」

大塊文化董事長郝明義21日在臉書公開「給新店深藍選民的一封信」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕823罷免投票倒數2天，大塊文化董事長郝明義今天（21日）公開「給新店深藍選民的一封信」，內文提及「大香山案」，直指羅明才當立委26年間，坐視家族形同霸佔國有土地，呼籲不該讓一個立委自恃有鐵桿深藍選民硬挺，就可以為所欲為。

郝明義開頭在臉書 強調，會寫這封信，一來因為自己20多年新店戶籍的市民。二來因為其父生前是資深國民黨員。

郝明義寫道，即使不認同新店「拔蘿蔔」年輕人的訴求，對於他們一再說的「大香山案」，應該可以理性、冷靜地聽一下到底是怎麼回事。畢竟，這是發生在新店的事，和我們切身有關的事。

郝明義直指，約從2002年起，羅福助家族在大香山的一個山頭，偷墾、濫墾了180筆土地，大約23萬平方公尺，相當於7萬坪。

「所謂偷墾，是指羅福助家族開挖這麼大片土地的時候，有78筆土地是未經所有權人同意或授權的，其中包括國有土地12筆、國家和民間共有土地一筆、新店市政府土地1筆；而另外至少有41筆土地是沒有證據證明所有權人是否同意開挖；至於土地所有權完整歸羅福助女兒羅碧華及羅家實質掌控的城市開發公司所有的，只有50筆；羅碧華和其他人共有的土地，則有13筆。」

郝明義說，更不可思議的，是羅家以私人土地之名，在三個關鍵出入口布下柵欄，要形同封鎖、占領這23萬平方公尺的土地，將之囊括為自己的「秘境」、「大莊園」。

郝明義表示，要追究責任的話，前立委羅福助已在2012年因其他案件被判刑定讞而畏罪潛逃。如今，「羅明才在整個大香山案裡的角色、責任，是該被檢視的，他自己也該說明的。」

據郝明義說法，羅明才從1999年開始當立委，3年後羅家在大香山開始偷墾、濫墾。而他當立委這26年間，一面長期在立法院身居財政委員會的成員，監督國有財產署；一面則坐視自己家族形同霸佔國有土地。「然而新店區的深藍選民卻從不質疑這些，只因為他會罵民進黨、會罵台獨，就長期支持羅明才達成了立委8連霸的紀錄。」

郝明義認為，大香山案不只粗暴地破壞了新店的山地保育，更從根本破壞民主社會的價值。民主社會裡，不應出現有黑道背景的家族從政後，就有了連國有地都敢濫墾、封鎖的現象；不應只是看到有人敢指罵自己討厭的人，就給他無條件的支持，讓他得到為所欲為的空白支票。

郝明義疾呼，「新店不是不能二、三十年只選同一個人當立委，而是不該讓一個立委只因為自恃有鐵桿深藍選民的硬挺，就可以為所欲為。」

