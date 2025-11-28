坐高市早苗辦公桌自拍遭砲轟 陳宥丞反擊：見獵心喜

陳宥丞坐在高市早苗的辦公桌上被砲轟無禮。（圖翻攝自陳宥丞臉書）

民眾黨主席黃國昌近日率黨內青年團訪問日本，傳出想約見前首相麻生太郎、野田佳彥等政要被拒絕，但隨團的白營北市議員陳宥丞在社群卻PO出與麻生太郎的合影，被抓包是拿上次跟著前主席柯文哲訪日的舊照來發文，被鄉民酸爆。此外，訪團還去現任首相兼自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀，陳宥丞竟直接跑去坐高市早苗的位置，甚至拍照貼臉書，挨轟無禮。對此，陳宥丞在臉書反擊，稱自民黨總裁室 邀請貴賓入座拍照本就是他們常態的接待流程之一。

陳宥丞在臉書PO文表示，自民黨總裁室 邀請貴賓入座拍照本就是他們常態的接待流程之一，不同國籍來賓受邀坐下拍照，為參訪留作紀念，簡單的說，只要去過自民黨參訪過的，幾乎都會留下一張難得且有意義的照片，更能感受自民黨接待來賓的熱情，歷來台灣赴日參訪考察交流，不分國會或地方議員，藍綠白 都有在總裁桌位置合影，這樣一個行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人，這些媒體以管窺天，井底之蛙之醜態。

陳宥丞直言，新聞露出後日方友人和我們表達感到詫異，訝異台灣的黨媒生態如此低劣。都什麼年代了，竟然還有總裁的位置一般人民不能坐的迂腐思維，這才是真正的可悲，我跟他說沒事的，因為在台灣我們可以競爭，但外交上不要鬥爭，繼續努力拚外交。

