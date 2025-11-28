為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    坐高市早苗辦公桌自拍遭砲轟 陳宥丞反擊：見獵心喜

    2025/11/28 12:41 即時新聞／綜合報導
    陳宥丞坐在高市早苗的辦公桌上被砲轟無禮。（圖翻攝自陳宥丞臉書）

    陳宥丞坐在高市早苗的辦公桌上被砲轟無禮。（圖翻攝自陳宥丞臉書）

    民眾黨主席黃國昌近日率黨內青年團訪問日本，傳出想約見前首相麻生太郎、野田佳彥等政要被拒絕，但隨團的白營北市議員陳宥丞在社群卻PO出與麻生太郎的合影，被抓包是拿上次跟著前主席柯文哲訪日的舊照來發文，被鄉民酸爆。此外，訪團還去現任首相兼自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀，陳宥丞竟直接跑去坐高市早苗的位置，甚至拍照貼臉書，挨轟無禮。對此，陳宥丞在臉書反擊，稱自民黨總裁室 邀請貴賓入座拍照本就是他們常態的接待流程之一。

    陳宥丞在臉書PO文表示，自民黨總裁室 邀請貴賓入座拍照本就是他們常態的接待流程之一，不同國籍來賓受邀坐下拍照，為參訪留作紀念，簡單的說，只要去過自民黨參訪過的，幾乎都會留下一張難得且有意義的照片，更能感受自民黨接待來賓的熱情，歷來台灣赴日參訪考察交流，不分國會或地方議員，藍綠白 都有在總裁桌位置合影，這樣一個行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人，這些媒體以管窺天，井底之蛙之醜態。

    陳宥丞直言，新聞露出後日方友人和我們表達感到詫異，訝異台灣的黨媒生態如此低劣。都什麼年代了，竟然還有總裁的位置一般人民不能坐的迂腐思維，這才是真正的可悲，我跟他說沒事的，因為在台灣我們可以競爭，但外交上不要鬥爭，繼續努力拚外交。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播