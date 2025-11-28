藍提案修「國籍法」 賴清德：沒必要、徒增社會對中配疑慮

總統賴清德強調台灣民主多元，新住民都是國家主人。（記者洪瑞琴攝）

對於中配徐春鶯涉反滲透法遭收押，民眾黨嗆「賴總統您在政治迫害」，還提醒中配說「台灣不安全了」。對此，總統賴清德今（28）日參加台南孔廟揭匾「川流敦化」前受訪強調，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或是什麼時候到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。身為總統，對在台灣的數十萬新住民，在家裡或是在工作上，或是對社會的貢獻都充滿感激，我相信國人同胞心情是跟我一樣，對這些熱愛台灣的新住民也都是很歡迎。

賴清德並舉例，第一個就是在網路上非常知名的金針菇小姐，他來自韓國，他喜歡台灣也宣傳台灣，最近他才拿到居留身份，也領到政府發放的一萬元，他非常高興，他甚至額外自掏腰包，到韓國做了很多看板介紹台灣，希望他的鄉親能夠來到台灣旅遊，跟他一樣一起愛台灣。這個就是用行動表達對台灣的支持。

請繼續往下閱讀...

另外一位也是非常知名的瑞莎小姐，他是烏克蘭的國家代表隊體操選手，他自從來到台灣嫁為台灣的媳婦之後，融入這個大家庭，她就盡他的力量、用她的專業教台灣的小孩子體操，他甚至尋找各種資源，帶台灣的小孩子出國參加國際性的比賽。我相信大家對瑞莎小姐這份對台灣的愛，也一定非常感動。

賴清德還分享一位來自中國福建的邱巧珠女士，她20幾歲嫁到雲林的時候，隔天就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，從不會到全面負責，從收蛋、付錢、運送雞蛋，到送蛋到攤商那裡，然後來收錢，全部都是一手包辦，最近他用養生雞蛋做蛋捲，贏得一致好評，生意也很好，更難得的是，他用雞蛋、用蛋捲，甚至用經費在幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致肯定。

賴清德強調，台灣是民主的國家，也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，如果有做違法、傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置這樣的行為。所以他非常希望，目前立法院在討論國籍法的立法委員，「不要愛之適足以害之」，沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任。一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民，會增加疑慮而已，這對整個台灣社會的和諧沒有進步。

賴清德表示，目前在討論國籍法的這些行為跟言論，其實都是多餘的、沒有必要的，盼望立法院目前熱衷於推動國籍法修法的人士，立法委員都能夠三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會的進步，這才是我們共同要去推動的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法