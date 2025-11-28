為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    狂掃砂糖驚動緝毒犬！日本糖果店老闆爆收到台糖「特製大禮」

    2025/11/28 12:42 即時新聞／綜合報導
    池田喬俊日前來台旅遊狂掃多包砂糖回日本，在海關驚動緝毒犬，登上媒體版面引發熱議。今日他在社群媒體PO文，表示收到台糖送來的多箱砂糖，以及特製「砂糖抱枕」，讓他相當驚喜。（取自池田喬俊X）

    在台日擁有高人氣的知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，日前來台旅遊狂掃多包砂糖回日本，在海關驚動緝毒犬，登上媒體版面引發熱議。今日他在社群媒體PO文，表示收到台糖送來的多箱砂糖，以及特製「砂糖抱枕」，讓他相當驚喜。他還預告，接下來的台灣行，他已經預訂和台糖的董事長對談。

    池田喬俊上個月宣布，自己已經收到台糖聯繫。今日他在X上發文，曬出多箱台糖寄來的砂糖照片，此外，他還收到台糖特別準備的大禮特製抱枕。從外觀看，該抱枕其實就是台糖特別幫他以「25公斤裝特大號砂糖麻布袋」製作而成，他笑說，「他們還（指台糖）為了我，特別換了填充物。」

    另外，池田喬俊也分享，預定來台旅遊行程的最後一天，他約好了和台糖的董事長對談，「雖然可能看不出來，但我現在非常緊張！」

    池田喬俊今年10月來台旅遊，狂掃約20包砂糖，塞滿行李箱，在台灣的機場辦回國手續時，一直被問「這個白色粉末是什麼？」，他照實回答「這是砂糖啊」，但台灣的機場人員似乎相當不解為何要帶這麼多砂糖回日本，頻問「咦？為什麼？」；回到日本機場後，甚至還驚動緝毒犬，好在最後總算順利過關，解決了這場「白色粉末騷動」。

    這起事件經媒體報導後，立刻引發網路熱議。池田喬俊也在X上發文親揭台灣、日本砂糖不同，並表示台灣砂糖比較有厚度、層次感，即便糖衣做的很薄，也能明顯帶出香氣。相關話題持續延燒，還有網友笑稱，台糖應該立刻找他當代言人，沒想到，沒多久後，池田喬俊真的驚喜表示：「台糖來連絡我了！」而今日他就收到了台糖的禮物。

