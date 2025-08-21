為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    歐洲8國國會幕僚訪台 吳志中盼更多國家制定全面印太戰略

    外交部次長吳志中與「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）──國會幕僚第二團訪賓合影。（外交部提供）

    外交部次長吳志中與「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）──國會幕僚第二團訪賓合影。（外交部提供）

    2025/08/21 11:41

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中19日晚間主持「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）-國會幕僚第2團歡迎酒會，共有8國國會幕僚組團訪台。吳志中致詞表示，期盼更多歐洲國家制定全面的印太戰略，共同維護包括台海在內的區域安全與繁榮。

    吳志中致詞表示，當前全球民主國家面臨國際秩序遭受極大挑戰及地緣政治不確定性驟增的變動，台灣與歐洲的相互合作至關重要，以守護我們的共同價值與利益。

    吳志中說，感謝德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）日前在東京批評中國對區域安全一再威脅的發言，外交部也樂見法國、德國、荷蘭、英國等歐洲國家能持續以派遣軍艦通過台灣海峽等具體行動，展現對台海和平穩定的支持，期盼更多歐洲國家制定全面的印太戰略，共同維護包括台海在內的區域安全與繁榮。

    訪團團長英國「保守黨台灣之友會」（CFoT）主席伯頓（Daniel Burden）指出，身為英國保守黨成員，很榮幸跟隨剛來訪的前首相強生（Boris Johnson）挺台腳步造訪我國。

    伯頓也指出，訪團成員來自8個不同歐洲國家，非常期待第一手觀察台灣民主及公民社會的蓬勃發展、經濟與科技的繁榮創新與文化的豐富多元，台灣是歐洲國家真誠的朋友，訪團成員支持台灣的民主自決權，返歐後也將持續堅定支持台歐雙邊及多邊關係，協助推動各項交流與合作。

    外交部指出，訪團成員包含來自英國、法國、義大利、比利時、羅馬尼亞、保加利亞、希臘等7國國會及歐洲議會的重要幕僚，訪團在本月17日至26日來台訪問；酒會也邀請訪團成員所屬的駐台機構官員、我國跨黨派立法委員辦公室幕僚、智庫學人與非營利組織等代表共同參與。

    外交部說明，訪團此行也安排拜會國安會副秘書長林飛帆、立法院外交國防委員會立委沈伯洋及陳永康、陸委會副主委沈有忠等，並出席遠景基金會「台海安全」座談會，另安排赴新竹、金門及高雄等地參訪，有助歐洲國會幕僚全面瞭解我國國情與地緣政治安全等議題。

