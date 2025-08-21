罷免游顥倒數！街掃遭反罷嗆聲 罷團無懼展公民力量

南投罷免游顥進入倒數，「去游除垢」罷團到竹山掃街，要讓「同意罷免」的聲音傳到各個角落。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/21 11:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥將在8月23日投票，「去游除垢」罷團今在投票倒數階段到竹山掃街宣講，一路上與民眾互動熱絡，惟途中卻遭游顥陣營以大聲公嗆聲，對此，罷團表示，志工們不會退縮，反而要展現公民力量，讓「同意罷免」的聲音傳到各個角落。

823罷免投票進入倒數，罷游團體持續深入基層，今在竹山早市的掃街行動，由民進黨台北市黨部主委張茂楠、南投縣議員陳玉鈴、前集集鎮長陳紀衡等人，帶領罷團志工一同向市場民眾宣講，呼籲8月23日站出來投下同意罷免票，讓南投重拾政治清明。

但在平和理性的街掃過程中，卻遭游顥的反罷陣營以大聲公嗆聲干擾，一度影響街掃進行，不過罷團志工並未因此退縮，反而以更堅定的口號回應，展現民主不怕挑戰的決心。

罷團表示，投票前將把握時間衝刺，志工們也會持續將「同意罷免」的聲音傳到每個角落，竹山市場鄉親的熱烈回應，就是南投鄉親不滿游顥失職、要求改變的最佳見證。

南投罷免游顥進入倒數，民進黨南投縣議員陳玉鈴與罷團前進竹山市場掃街。（「去游除垢」罷團提供）

