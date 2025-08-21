為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    朱立倫陪羅明才車隊掃街 避談是否續任國民黨主席

    國民黨主席朱立倫（中）陪羅明才車隊掃街，避談是否續任黨主席。（記者翁聿煌攝）

    國民黨主席朱立倫（中）陪羅明才車隊掃街，避談是否續任黨主席。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/21 10:55

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席朱立倫21日陪同藍委羅明才在新店區車隊掃街，媒體聯訪時兩度避談黨主席選舉、盧秀燕與他是否會參選下屆黨主席話題，朱立倫僅表示，關鍵都是在823反惡罷，8月23號的公投，民進黨會不擇手段在最後關鍵，做出惡霸行為，所以一定要戰戰兢兢、戒慎恐懼把每一席都要守住。

    朱立倫被問到，20日民進黨工陳聖文去到黨中央去送水，被發言人把水喝掉一招破解，他表示是國民黨威權擋下了他，朱立倫回應，這幾年來國民黨的年輕同仁非常有戰力，絕對不畏懼民進黨的這些無理或反智、這些瞎搞的挑釁，只要有任何挑釁行為，國民黨一定強力反擊，然後用民眾聽得懂的語言，讓大家很清楚看到，民進黨真的是變成「民主退步黨」，每天在那邊胡鬧瞎搞，甚至用反智的行為，讓大家看到民進黨的不理性。

    朱立倫表示，能源議題全世界的共同的趨勢都認為必須要繼續使用核能，當然透過不斷的科學發展，或者是研究，讓核能越安全、越乾淨，民進黨完全違反世界潮流，尤其是這次風災後，大家看到滿地的光電板污染，然後弊案重重，甚至造成很大的社會反感，證明單靠綠能，尤其是光電跟綠能，或者是風電，絕對沒有辦法支撐台灣整個的經濟發展，以及能源需求。

    對於外界關心，台積電會變成「美積電」？朱立倫說，大家可以看到民進黨主動讓台積電到美國大幅度設廠投資，把研發中心也送去了，這是過去從來沒有發生過的，等於是送走一部分的台積電，如果再進一步投資或進一步被入股的結果，台積電變成「美積電」，是全民最憂慮的，國民黨時代是這些台灣科技的「造山者」，而民進黨變成「移山者」，把台灣的護國神山都送走了、移走了，這是真正的出賣台灣。

    國民黨主席朱立倫（左二）指823非常關鍵，盼民眾支持不同意罷免。（記者翁聿煌攝）

    國民黨主席朱立倫（左二）指823非常關鍵，盼民眾支持不同意罷免。（記者翁聿煌攝）

