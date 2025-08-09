為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    被爆大罷免後「清算」查標案 王鴻薇：只有蟑螂窩才見不得光

    國民黨立委王鴻薇。（資料照，記者陳逸寬攝）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/08/09 11:04

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委王鴻薇日前揭露大支拿政府千萬元補助，並強調會繼續追查其他單位的補助。她今天表示，近日有人故意曝光她去查標案的公文，但如果這些標案是理直氣壯，應該自己公開，幹嘛怕被查呢？「只有蟑螂窩才見不得光」。

    王鴻薇表示，最近在網絡上有人故意曝光她對政府機關查閱相關標案的公文，這樣的曝光根本就顯示政府裡面有內鬼，心虛怕這些見不得人的標案曝光 。

    王鴻薇說，有人批評她是在選後報復，但她想請問，她之前踢爆大支每年都可以拿到補助，而且補助金額高達超過2千萬元，或者最近被踢爆的一家青鳥書店成立短短5年就能夠拿到政府將近7千萬的標案，「請問這很符合社會觀感嗎？」

    王鴻薇說，很多的團體、樂團或是書店苦哈哈，但只要符合這些綠油油幫罷團、青鳥當側翼，就可以拿到政府的標案，這樣合理嗎？如果這些標案是理直氣壯，應該自己公開啊，幹嘛怕被查呢？只有蟑螂窩才見不得光。

    王鴻薇強調，身為立委，她對政府的標案或者補助的查察，請問是她自己去申請標案和補助的嗎？她一毛錢的補助都沒有申請，但有責任要幫納稅人來做監督。如果今天政府將納稅人的錢假補助跟標案之名，讓納稅人的錢、國庫的錢通向這些罷團或是支持綠友友的人，這當然是社會大眾不能夠容忍的事情，所以這樣的曝光沒有辦法嚇唬她。

    王鴻薇強調，她會繼續的為納稅人來監督，嚴格的去查案、揭弊，讓這些見不得人的標案攤在太陽底下，為所有納稅人的錢來嚴格把關。

    相關新聞：獨家》公文曝光!大罷免後清算？ 王鴻薇鎖定挺罷「志祺七七」、大支等人頻索資

