獨家》公文曝光!大罷免後清算？ 王鴻薇鎖定挺罷「志祺七七」、大支等人頻索資

國民黨立委王鴻薇被爆近日利用立委身分，向政府部門調閱資料。（民眾提供）

2025/08/08 18:11

〔記者楊心慧／台北報導〕726首波大罷免失利，被鎖定罷免的國民黨立委原本在大罷免前夕行事作風皆小心翼翼，但在大罷免過後卻開始動作頻頻，國民黨立委王鴻薇被爆近日利用立委身分，向政府部門調閱資料，矛頭對準這段時間曾表態支持罷免的團體、公司，甚至個人，如曾公開表態支持罷免的網紅「志祺七七」、饒舌歌手大支等，讓政府基層同仁議論紛紛，質疑利用職權清算，如同「文革式追殺」。

王鴻薇在726大罷免過後不到幾天，便開始「發動攻擊」，如以中國侵犯台灣為背景的戲劇「零日攻擊」、曾獲文化部補助的歌手「大支」，就連我國首位棒球協會認證的女性裁判員、戲劇「通靈少女」的原型人物「劉柏君」、金馬名導楊力州、台灣多部知名電影的行銷人王師等，都被王鴻薇點名攻擊，原因只是他們同意罷免。

據了解，王鴻薇近期以國會辦公室名義下多張條子，以便簽形式向35個部會、甚至連較少被提及的核安會、運安會、個資會籌備處入列等，要求針對「話鹿學人有限公司」（網路媒體法律白話文）、「簡訊設計」（共同創辦人是張志祺）、「人人有功練音樂工作室」（大支）等公司，調閱過去10年間得標、未得標的資料，就算部會沒有相關標案，也要以公文回覆。

知情人士表示，王鴻薇雖然在每封公文都寫「因本席問政需要」，但明眼人都知道，被王鴻薇鎖定的對象，全都表態支持罷免活動，質疑國民黨根本就是在進行「白色恐怖」行徑，離譜的是王鴻薇毫不避嫌，在選後沒多久就調閱資料，試圖對相關人士從各層面進行追殺。

相關新聞

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

國民黨立委王鴻薇在臉書表示，饒舌歌手大支的公司4年內，從國家拿補助至少2029萬7019元。（取自王鴻薇臉書）

