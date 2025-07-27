向在野遞橄欖枝 吳思瑤：政院應多發政策好球爭取支持

726大罷免首波投票失利，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，行政院應多發政策好球，扳回議題的主導權，這也是執政黨的責任。（資料照）

2025/07/27 14:01

〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免首波投票失利。對於立法院未來的運作狀況，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，當然不希望在野黨變本加厲，民進黨團還是正向的喊話，「彼此的合作甚至進一步的和解，我們都願意嘗試。」吳也認為，行政院應多發政策好球，扳回議題的主導權，這也是執政黨的責任。

吳思瑤說，未來還有823第二波罷免的戰役，目前國會就是回到現況。「我們當然希望在野黨不要變本加厲。」這段時間他們面對罷免威脅，也知道某些做法要修正，對於一些議案按下暫停鍵、儘速解凍總預算案，這種過激對抗、傷害國家的做法，在他們面對這次威脅後，勢必會有所調整或重新檢視，「我們期待是正向調整。」

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對於執政黨來說，在行政、立法之間的互動上，吳思瑤認為，行政院要多發政策好球，只要是端出正當性很強的政策，譬如被列為重中之重的打詐四法，第一會期再辛苦，也是通過了；第二會期體育部的相關成立，社會一致支持，也是通過了；第三會期的紓困條例，最終在野黨基於紓困、因應關稅，以及國防的部分，也是支持的。所以執政團隊、行政部門要多發政策好球，並扳回議題主導權。

吳思瑤說，政院多發政策好球，就是爭取在野支持，而非對立、對抗，也讓民進黨團在立院不是一直在打防禦戰，民進黨團也正向喊話，「彼此的合作甚至是進一步的和解，我們都願意嘗試。這個橄欖枝就一直遞、一直遞。」

不過，吳思瑤也強調，若在野黨仍要強推違反憲政、國家利益的親中法案，攸關民進黨底線的議題，「我們還是要戰鬥！」但就是讓彼此多去練習有關「合作」這件事。行政院提好的政策、議案來爭取合作，當然比在對立議題上爭取和解，會更加容易，多努力去產出一些政策的好球，這也是執政黨的責任。

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