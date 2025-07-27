大罷免失敗 BBC：親中政客從下台危機中倖存

726大罷免首波投票失敗，BBC直指這是親中政客從驅趕他們下台的投票中倖存。圖為國民黨先前舉行的反罷免活動。（資料照）

2025/07/27 12:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波「大罷免」已於26日開票結束，24席國民黨立委和新竹市長高虹安的罷免案全部失敗，英國廣播公司（BBC）表示，這是親中（Pro-China）政客從驅趕他們下台的投票中倖存。

《BBC》先是介紹了大罷免的起因，主要在於國民黨與民眾黨在立法院聯手，不僅阻擋了民進黨法案還通過具有爭議的立法，這讓台灣民眾對此感到憤怒，並於2024年5月在立法院周遭展開示威抗議，後續被稱為「青鳥行動」。

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《BBC》指出，許多抗議者認為國民黨是受到中共影響，在立法院秘密推動有利於中國的法案，雖然國民黨對此全面否認，但仍然無法打消民眾的懷疑，推動青鳥行動的公民團體隨即發起連署，呼籲對國民黨立委展開罷免。

《BBC》表示，最終一共有針對31席藍委的罷免連署通過，其中24席於本月26日投票，另7席則在8月23日投票，過程中民間團體不斷在社群平台和街頭拉票，國民黨也持續舉辦集會要求支持者反罷免，中國國台辦則介入批評賴清德是打著民主旗號搞獨裁。

分析師認為，假如「大罷免」失敗，將會讓台灣政治兩極化更加嚴重，並變相鼓勵政客不顧部分民眾的反對聲浪為所欲為。不過，首波投票結果顯示24席藍委全都保住了席次。

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