為民主守夜! 批反罷無正當理由 曹興誠：明天讓國民黨知道天理公道

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，大罷免3號志工曹興誠號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

2025/07/25 22:43

〔記者陳政宇／台北報導〕在罷免投票前夕的滂沱大雨中，立法院外濟南路今（25日）晚間湧入大批民眾，參與由反共護台志工聯盟舉辦的「為民主守夜 公民集氣晚會」。聯電創辦人曹興誠強調，國民黨從來不敢面對百工百業站出來的志工，「反罷免」也提不出正當理由，呼籲投票讓國民黨知道，台灣是有天理公道的地方。

曹興誠以反共護台志工聯盟3號志工的身分壓軸登場，首先向所有冒雨前來的群眾表達深切感謝。他感性地說，從去年5月「青鳥」因憂心立法院亂象而聚集至今，國民黨的態度卻毫無改善，這才促成大罷免行動，即使是如此大的雨勢，也無法澆熄大家的熱情，代表明天罷免投票會「大成功」，相較國民黨就匆匆散場。

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曹興誠批評，國民黨從來不敢面對百工百業站出來的志工，甚至每天罵總統賴清德「獨裁」、民進黨意圖「一黨獨大」，但國民黨搞不懂他這個「不缺錢、不想做官的無業老頭」為何要搗蛋，而答案其實很簡單，就是「天理公道」。

他說明，「天理」指的是每個人的生命財產自由受到保護，而國民黨和共產黨卻不講天理、不講人權，1996年台灣人站起來了，不容沒有天理的國民黨來踐踏。

曹興誠進一步抨擊，國民黨立委每年坐領上千萬納稅錢，卻與中共勾搭，這種行為就是「沒有公道」；他並以國民黨立委徐巧芯為例，質疑她憑什麼說要讓大家看到「血流成河」，這正是因為他們不講天理、不講公道。

曹興誠強調，國民黨無法提出反罷免的正當理由，只會持續罵賴清德和民進黨，甚至欺騙自己的支持者，使其對罷免團體產生仇恨。罷免是公民行使憲法賦予的權利，呼籲明天投票讓國民黨知道，台灣是有天理公道的地方，讓台灣有光明的未來。

反共護台志工聯盟在濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」。（記者陳逸寬攝）

反共護台志工聯盟在濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」。（記者陳逸寬攝）

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