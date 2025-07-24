還原「花蓮鬼故事」時序！童子賢：徐榛蔚當時根本不是縣長

和碩董事長童子賢指出，2018年2月6日花蓮發生強震受災，當時徐榛蔚根本還沒當縣長。（資料照）

2025/07/24 06:39

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢近日表態支持罷免傅崐萁，並爆料過去花蓮震災時，當地教育機構遭縣府恐嚇不准收善款、必須由縣府統籌分配一事，花蓮縣長徐榛蔚昨日要求公開道歉。對此，童子賢今天還原事件時序，「我說的是2018年2月6日的花蓮強震，當時的縣長是傅崐萁，她（徐榛蔚）根本還沒當縣長，不必對號入座。」

童子賢週二（22日）公開支持罷免國民黨籍立委傅崐萁，終止當地政治亂象，並於週三（23日）在直播中爆料過去花蓮震災，自己與公司向當地教育機構捐助善款時，竟聽聞受贈單位遭花蓮縣府恐嚇「不准收，否則對你不客氣」，善款必須由縣府統籌分配，也就是「繞一手」，引發社會譁然。

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對此，花蓮縣長徐榛蔚週三（23日）對此召開記者會，當眾用手指著自己，聲稱「如果徐榛蔚有下令、有這樣子的指令下去，我徐榛蔚馬上辭職花蓮縣縣長」，同時，她也公開要求童子賢24小時之內道歉，否則將保留提告權利。

童子賢今天上午表示，這次要被罷免的是傅崐萁，週二直播時所談論的事件主體當然也是傅崐萁，當天所說的震災是發生在2018年傅崐萁在花蓮縣長任內發生的「0206花蓮強震」，但在該年12月25日才上任縣長職務的徐榛蔚，卻在昨天召開記者會駁斥，甚至還賭上自己的烏紗帽。

「這是充滿時空錯置的苦旦戲，根本就是『 唱』一張空頭支票，也是空包彈、煙霧彈」，童子賢指出，徐榛蔚的相關發言對於社會大眾不但沒有幫助，反而有混淆視聽的嫌疑，也恰好再次印證花蓮必須要儘快結束傅氏家族造成的政治亂象，呼籲當地民眾對傅崐萁投下「同意罷免票」。

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