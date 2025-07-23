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    童子賢加碼爆「花蓮鬼故事」！學校震災不敢收捐款 要「多繞一手」

    童子賢（左起）表態力挺罷免花蓮立委傅崐萁，22日與「葉霸」葉春蓮老師（中）、「鷹爸」徐柏岳（左）對談，除了講小蝦米變殺人鯨，前段更有童子賢大段爆料，為花蓮縣府賑災捐款不能捐縣府的「都市傳說」作了人證。（曙光花蓮提供）

    童子賢（左起）表態力挺罷免花蓮立委傅崐萁，22日與「葉霸」葉春蓮老師（中）、「鷹爸」徐柏岳（左）對談，除了講小蝦米變殺人鯨，前段更有童子賢大段爆料，為花蓮縣府賑災捐款不能捐縣府的「都市傳說」作了人證。（曙光花蓮提供）

    2025/07/23 10:58

    〔記者花孟璟、陳昀／綜合報導〕和碩董事長童子賢昨天（22日）到花蓮挺罷免傅崐萁，還與葉霸葉春蓮、鷹爸徐柏岳「雙霸」喝咖啡，因不公開行程，媒體昨僅獲罷團提供後半段影片，昨天深夜整段畫面曝光！原來童子賢有爆料，他在地震後捐款7千多萬給花蓮縣府，卻被忠告「別再捐縣府了」！改直接捐受災學校，結果對方竟被恐嚇「不能收」、「叫他們捐到縣府」，就是「多繞一手」的意思。童子賢說，很多事他本來不信，後來才知這麼離譜！

    童子賢昨與葉霸、鷹爸喝咖啡聊是非，談起「花蓮鬼故事」，三人從花蓮王傅崐萁的「弟子傅崐萁敬獻」金紙、印有傅崐萁、徐榛蔚兩夫妻和傅家爸爸媽媽玉照的悠遊卡、有傅崐萁玉照的聯絡簿等等，講到後來童子賢忍不住了，將花蓮震災捐款「為什麼被告誡，不能捐給花蓮縣政府」的原因全曝了光！

    「有一些東西，我本來不想多講。」童子賢說，他個人與公司名義共捐7000多萬給花蓮縣府，本來以為捐的錢縣府會好好的使用，但後來他接到許多做公益的前輩打電話給他，告知別再捐給縣府，因為經費都沒有獲得正常分配！縣府都跟災民說「這是縣長特別給你的」，變成他個人的幫助，前輩建議公司直接幫忙，不要捐到縣府。

    童子賢說，一開始他也不信，經過多方打聽才發現實情就是如此，後來公司決定至災區的國小直接捐款，結果縣政府就打電話去恐嚇他們「不准接受台北來的人直接捐款，否則就對你不客氣」，還說什麼「一定要叫他們捐到縣政府，反正就是再繞一手」、「一定要捐款到縣政府統一分配」。

    後來和碩也學習台積電模式，直接派施工隊幫助教育機構修繕受損的建築，這樣就不用捐款。童子賢說，他是透過這一些事情，才慢慢了解為什麼這麼離譜，不是憑空想要去批評。

    童子賢表示，傅崐萁、徐榛蔚一個立委、一個縣長，如葉霸老師說的，他們夫妻對外說「兩人同心其利斷金」，如果真的是這樣，有把花蓮服務得非常好，那麼他支持傅崐萁、徐榛蔚就沒有問題，但顯然事與願違。

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