民進黨團應援北市 強調大罷免是因為愛這片土地

立委邱議瑩。（資料照）

2025/07/23 11:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨立院黨團今早在出門上班時間於台北市主要路口宣傳罷免投票，民進黨立委邱議瑩現場強調，高雄人已經示範過一次，罷免韓國瑜之後，高雄突飛猛進，大罷免不是仇恨，而是因為愛，因為愛這片土地，希望讓這片土地更好。

民進黨立院黨團今早在兩選區，包括中山北松山、信義南松山等展開應援北市罷免行動。並與當地民代、公民團體攜手站上街頭，訴求展現守護民主的決心與行動力。

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其中，民進黨立委陳培瑜、李昆澤、張雅琳等人今一早，即站在北市南京東路與復興北路路口處與「山除薇害」罷團志工聲援，一起邀路過的民眾在七二六投下同意票。陳說，選在這處位於松山、信義區的交界，正是罷免對象的王鴻薇、徐巧芯選區，尤其是許多家長們都受不了兩人的言行，紛紛站出來。

不過，由於昨天發出的採訪通知，有規劃王世堅出席，但只見穿著王背心的助理代表出席，本人則未到場，而被認為是因為王世堅與王鴻薇兩人從市議會即為同事至今，而頗具交情。對此，陳培瑜說，尊重委員的行程安排、出席意願，但相信黨團是站在一起，和台灣民意站在一起，每個委員有各自角落努力。

曾被王鴻薇在立法院甩巴掌的林楚茵說，王鴻薇的暴力造謠、徐巧芯的比中指種種錯誤示範，全台灣人都看在眼裡，言行不適任就是象徵國民黨的形象，在立院仗勢欺人，身為立委就是人民公僕的民意代表，但是連人民都不放過，就是錯誤示範。

針對各界指責王鴻薇與徐巧芯不適任立委，陳培瑜說，自己造業自己擔。這兩人接下來會以辱罵來面對出來指控的人，相信這些話語行為表情不會太好看，其實很多人不滿兩人，私下都傳訊感謝能夠罷免這兩位立委。

邱議瑩也提醒，投票之際，在社群中可見中國網軍大舉入侵，中國開始大肆滲透、反動言語，若罷免沒有成功，恐成吳三桂開國門，使中國攻進。

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