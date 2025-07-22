八炯貼館長合照稱堅信「陳前輩」理念 網友接力嘲諷他挺台轉舔共

在Threads「百工百業挺罷免」熱潮下，八炯也發文挺罷免，同時附上過去與「館長」的合照，開玩笑地說「我堅信陳前輩告訴我的理念」，諷刺館長先前挺台、如今舔共的立場轉變，許多網友也在留言「接力造句」。（圖擷取自八炯Threads）

2025/07/22 14:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免三階投票將於7月26日登場，社群媒體Threads昨日（21日）掀起一波「百工百業挺罷免」熱潮，不少網友都公開自身行業，發文挺罷免。反共網紅八炯今日（22日）也發文挺罷免，同時附上過去與網紅「館長」陳之漢的合照，開玩笑地說「我堅信陳前輩告訴我的理念」，諷刺館長先前挺台、如今舔共的立場轉變，許多網友也在留言「接力造句」。

八炯提到，他自從反送中、韓國瑜選總統後，開始成為評論中共內政的YouTuber，做了5年多，中心思想沒有變過，一直在團結台派、民國派的最大公約數，即便自己力量非常渺小，也是願意奔走海外與反共的中國團體合作。八炯強調，他一直堅信「逆統戰」的概念，造成中共內部大大小小的紛爭，他們對台灣的力度才會減少，更唯有滅共，台灣才能永保安康。

請繼續往下閱讀...

八炯坦言：「家人、朋友先前都跟我說，大罷免不該出來，會讓人認為你未來想參政，才去挺大罷免，會引來很多不必要的麻煩，當時的我一股熱血的只想為了剿匪，從沒有想過為人民服務的選項。如果沒有中共，我會是一個朝著導演夢前進的人，也可能是一個製作電影配樂的音樂人。」

最後八炯也說：「我堅信『陳前輩』告訴我的理念，我是台灣人台灣魂，拒絕紅色媒體，大罷免大成功。」並附上過去與館長的合照。許多網友也在八炯的貼文底下留言感謝八炯：「你沒變但他變了，證明人會變月會圓，保持初衷跟初心不變的人真的很難得。」、「八炯真的是一個很感性的人，到現在還是不忘要拉陳之漢一把。唉~」、「我們會記得八炯是把台派跟正藍軍還有海外反共派串聯起來的人。」

也有不少網友效仿八炯的「陳前輩」發文，留言表示：「緬懷陳前輩，永別了。」、「雖然當年3顆子彈帶走了陳前輩，但他那不向強權低頭的風骨早已烙印於我們心中，剩下的就是我們的事了。」、「可惜那名前輩已經永遠的離開了我們～」、「懷念已故陳前輩……您的山羌，我們永遠會記得是共產黨找人打死的……」、「緬懷陳前輩！請他安心去吧！我們會替他好好教訓那個普隆宮的陳後輩～」、「本照片中的那個前輩早已仙逝，現在出現在螢幕前面操控他帳號的只是某個跟他長很像聲音又一樣的人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法