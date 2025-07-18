王鴻薇稱台灣「城市」 林右昌：立委應說清心中國家是中共還是台灣

罷團「山除薇害」發言人阿美、民進黨秘書長林右昌今前往新北區泰山參加「護國大繞境」時受訪。（記者黃子暘攝）

2025/07/18 15:02

〔記者黃子暘／新北報導〕面臨罷免案的藍委王鴻薇今（18）日在罷免案公辦電視說明會上說，「台灣是天災頻繁的一個『城市』」。罷團「山除薇害」發言人阿美、民進黨秘書長林右昌今前往新北區泰山參加「護國大繞境」時受訪；阿美說，認為台灣或中華民國為主權獨立國家者，應都會自然地認為台灣是一個國家；林右昌指出，所有立委都應該說清楚，「你心目中的國家到底是哪個國家？是台灣還是共產中國？」

針對王鴻薇發言，阿美表示，王鴻薇整場說明會在在顯示她與中共的關係，這並非造謠、抹黑，王鴻薇在說出口前有停頓幾秒，顯示她正在思考用什麼樣的詞彙來形容台灣；然而對於認為台灣或中華民國是主權獨立國家的人而言，應該都會很自然的認為台灣是一個國家，她完全無法理解為什麼會用「城市」來稱呼台灣。

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阿美說，相信台灣許多搖擺選民在這場說明會裡面都可看出，王鴻薇不斷迴避罷團質疑，然後一直拿民進黨話題來做回應，但她要再次重申，這場罷免行動是由公民發起的，支持罷免行動跟支持民進黨這是完全不同層次的概念，盼王鴻薇勿再迴避罷團的質疑。

林右昌指出，針對王鴻薇發言，越到關鍵時刻越能看見人心裡的想法，試問王鴻薇心目中的國家，究竟是共產中國，還是腳下這片生育她的「蕃薯仔」台灣？請王鴻薇必須說明，也請教國民黨、民眾黨支持王鴻薇者，是否可接受這樣說法？

「台灣不是一個國家嗎？」林右昌說，大家可從王鴻薇說法看清她真實想法，每日軍艦繞台、試圖進犯台灣的是中共，每個立委都應該說清楚心目中的國家究竟是哪個國家。

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