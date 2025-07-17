羅廷瑋爆返鄉投票「房東500元交通補助」控賄選 盧秀燕給愛的抱抱

羅廷瑋爆料，有民眾返鄉投票給交通補助。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/17 21:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免7月26日投票倒數，羅廷瑋今晚（17日）在反罷免廟口開講爆料，秀出一名地政士的臉書截圖，店面掛著同意罷免布條，留言「7月26日返鄉投票者，請向房東申請500元交通補助」，他說，「有罷免團體開始買票」，已與房客向轄區東區派出報案，市警第三分局則證實有接獲報案，但案情仍在釐清。對此，台中市長盧秀燕站台宣講後不回應媒體詢問。

中六罷團回應，目前不了解狀況，還在了解中。

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羅廷瑋在台上秀出臉書截圖指控「罷團買票」，他花2小時「綿密」確認買票的手法，是接到爆料，公開放上這間地政士事所的臉書截圖照，照著截圖留言向民眾宣講，這名房客已跟他到東區派出所報案，當事人也提供每個月匯款租金證明，證明他是房客，說是有交通補助，只要回去投票、同意罷免，就能申請500元補助。有文字、有對話紀錄，也有金額，這是期約賄選。

羅廷瑋爆料後宣講一小段，盧秀燕也到場站台，她說，民進為了一黨之私，要讓柯建銘當議長，所以動員全國罷免，小羅沒有做錯事，不應該被罷免。

盧秀燕接著再提藍白在立法院通過普發現金1萬元，行政院長卓榮泰卻不肯，因為這是藍白提案，覺得被搶功，說是違法，說要舉債；她批評，蔡英文發過3千、6千現金卻不違法，卓榮泰要編經費給台電1000億，卻不想發給民眾，卻沒錢還稅於民，這公平嗎？她再點名現場民眾，問一家有多少人？有人舉手說有10人、5人、11人，她說，這樣你們家可分10萬、5萬、11萬。

盧秀燕為羅廷瑋站台，聲嘶力竭講到「燒聲」、咳嗽，最後擁抱羅廷瑋喊疼惜，高喊「大罷免、大失敗！」

盧秀燕為羅廷瑋站台宣講。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕給羅廷瑋愛的抱抱。（記者蔡淑媛攝）

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