藍白擬延會至8/31 公督盟批「狗改不了吃屎」罷免正當性更高

對於藍白擬於明天院會闖關延會至8月底的提案，公督盟執行長張宏林今天受訪批評藍白惡搞延會，充滿政治算計。（資料照）

2025/07/17 12:01

〔記者李文馨／台北報導〕立法院民眾黨團上個月在院會提出延會至8月31日提案，黨團總召黃國昌昨召開朝野協商，三黨無共識，由於延會案已過冷凍期，據悉，明天院會將進行處理。公督盟執行長張宏林今天受訪直言，立院假延會，藍營立委回選區反罷免，若執意繼續延會，擺明「狗改不了吃屎」，人民推動罷免正當性更高。

對於藍白擬於明天院會闖關延會至8月底的提案，張宏林接受本報訪問時指出，7月、8月都是假延會，立院議程多排考察，藍營立委則翹班回選區反罷免，批評藍白惡搞延會，充滿政治算計。

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他說，藍白此舉也破壞行政的運作，今年度國營企業的預算至今尚未通過，而9月開始就是預算會期，即將開始審查明年度的預算，立法院這種沒有目的、不開會的延會，就是要故意拖垮這個國家。

張宏林表示，民眾希望有個正常的立法院，因此發動罷免盼國會重開機，若他們現在還繼續討論延會，就是擺明了他們狗改不了吃屎，完全沒有想要去面對社會大眾對他們的期待，讓人民推動罷免的正當性更高。

根據公督盟統計，截至6月底，8個常設委員會有近2614件待審法律案，但同時各個常設委員會在本會期總共安排將近145場考察，創下第7屆立委席次減半後的新高。本報統計7月上旬數據，截至今天之前，本會期委員會議程次數共有432次，其中考察共有163次，占比37.73%。

立法院秘書長周萬來本月1日也發文給各委員會，主旨為「為因應114年度中央政府總預算案審查決議，有關國內旅費通案刪減20％且不得流用之限，請妥為覈實控管相關預算之執行，以符規定。」內文指出，截至今年6月30日止，國內旅費科目年度預算執行率已達63.58％，為避免該科目下半年度無預算可支應，請各委員會妥為覈實控管，倘年度中該項預算已用罄，將依規定停止支用。

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