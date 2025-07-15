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    賴清德將訪巴拉圭！二度啟動元首外交 過境規劃成焦點

    巴拉圭總統貝尼亞去年曾來台出席賴清德總統就職典禮，雙方在總統府會面。（資料照，總統府提供）

    巴拉圭總統貝尼亞去年曾來台出席賴清德總統就職典禮，雙方在總統府會面。（資料照，總統府提供）

    2025/07/15 10:18

    〔記者陳昀／台北報導〕我南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞表示，將「堅定站在台灣一方」，維護與台灣的邦交，並宣布賴清德總統8月將到訪；繼去年12月出訪太平洋三友邦之後，展開第二度「元首外交」，此行出訪中南美洲的過境規劃也備受關注。

    賴清德去年12月展開上任後首次元首外交「繁榮南島 智慧永續」，出訪太平洋三友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯及帛琉共和國，過境美國夏威夷、關島；賴回國前曾向隨團媒體預告，邀請大家今年再一起出訪友邦。

    回顧2023年8月，賴清德曾以蔡英文總統特使身分，赴巴拉圭出席貝尼亞總統就職典禮，去程過境美國紐約，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格雖因私事未能親自接機，但以視訊錄影參與紐約僑宴表達支持，並派出「二把手」藍鶯代表接機；賴回程過境舊金山，羅森柏格親自接機，並與羅森柏格、前國土安全部長娜波利塔諾、鳳凰城市長蓋耶哥等政要共同出席僑宴，展現美方對台的重視。

    值得注意的是，賴清德當年過境紐約時，搭乘的華航定期航機降落後，賴即由美方人員護送，自機邊直接走下停機坪，搭乘美方安排的專用禮車前往下榻飯店，車隊由警車全程開道，現場也有美方安全人員的保護，足見美方對賴的重視。

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