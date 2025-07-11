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    大罷免決戰中台灣！護國大遶境行腳 台中10多名綠議員冒雨陪行

    西屯區民眾在大雨中熱情迎接「護國大遶境」車隊。（記者廖耀東攝）

    西屯區民眾在大雨中熱情迎接「護國大遶境」車隊。（記者廖耀東攝）

    2025/07/11 16:48

    〔記者黃旭磊／台中報導〕反共護台志工聯盟發起「護國大遶境-護國勇腳組」，每天平均徒步超過40公里，今天上午9時59分從烏日玉闕朝仁宮出發，現場大雨不斷，民進黨台中市議會黨團總召王立任及副總召張芬郁全身濕透，陪台中6區罷團步行新興路等路段，兩天有10多名綠議員沿途設「加油點」為勇士打氣。

    「我們喊的聲音比雨勢還大，雨大無法阻擋護台決心」，西屯區下午3時起下起傾盆大雨，上百名民眾沿惠中路、台灣大道為遶境車隊打氣，在車隊抵達時高喊「罷免投同意，反共更有力」，台中市議員陳淑華說，抵達服務處時雨勢最大，我們熱情到最高點，很有信心，雨大無法阻擋護台決心。

    護台車隊上午在烏日集結後，分進合擊預計晚間走到帝國製糖廠臺中營業所附近，大進場進入帝國政論晚會會場，台中市議員王立任、楊典忠、張家銨及曾威支持者陪走，再趕往黃守達、江肇國、陳雅惠及鄭功進加油點，沿途「罷免投同意，反共更有力」聲浪不斷。

    車隊下午進入西屯區突降大雨，市議員陳淑華、林祈峰、何文海及前議員張耀中冒雨在台灣大道等沿線路段迎接打氣，陳淑華說，民眾關心台灣未來，一大早就來關心726罷免投票情形，團結士氣一起喊「大罷免、大成功，罷免投同意，反共更有力」。

    台中民眾無畏雨勢陪行「護國大遶境」。（記者黃旭磊攝）

    台中民眾無畏雨勢陪行「護國大遶境」。（記者黃旭磊攝）

    民眾在大雨中熱情迎接「護國大遶境」車隊。（台中市議員陳淑華提供）

    民眾在大雨中熱情迎接「護國大遶境」車隊。（台中市議員陳淑華提供）

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