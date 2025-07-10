分析國民黨一路走來選舉「招數」 沈伯洋：就是賭台灣人會忘記

沈伯洋強調，國民黨不是不知道人民在生氣，他們只是在賭「人民會忘記」。（資料照）

2025/07/10 12:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免三階投票即將在7月26日登場，正反兩方都積極催票中，而國民黨立院黨團近期也動作頻頻，民進黨立委沈伯洋今（10日）凌晨發文指出：「看到國民黨那副老神在在的樣子，不吐不快。他們可以這麼有信心，不是沒有原因。過往他亂三年，只要最後一年裝乖，給點利益，他就是賭台灣人會忘記。」

沈伯洋提到，這次大家雖然已經忍不住了，但國民黨依舊十分冷靜。沈舉例：「亂刪國防國安預算？沒關係，國民黨打算馬上立法補回來，先擋罷免再說；亂刪台電補助？沒關係，趕快通過補助法案，先擋罷免再說；不在籍投票危害國安？沒關係，先趕快撤案避風頭。先擋罷免再說；擴張權力、毀壞法庭惹怒人民？沒關係，趕快一人發一萬，大家一定會喜歡。」

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沈伯洋強調，國民黨不是不知道人民在生氣，他們只是在賭「人民會忘記」，過去這一套有用，但每次都會有更多人醒來。醒來的人，知道這不是政治分歧，是台灣在一場長期設計好的騙局中，慢慢被拖進深淵。

沈伯洋指出：「在中國勢力滲透的現在，台灣人就是跟時間賽跑。就是看，到底台灣人醒得快，還是共產黨和國民黨騙得快。沒什麼樂觀的理由，但是，更沒有悲觀的理由。」

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