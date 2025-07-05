符咒拼成「舞獅頭」 桃園罷免車隊用創意退散藍委

婦人在機車籃上貼滿罷免、拒統戰、桃汰郎標語及連署成功符咒，舞獅頭模樣吸睛。（記者黃政嘉攝）

2025/07/05 23:10

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨立委王義川號召「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」全台車掃行動，桃園站首站今天在平鎮三崇宮集結，逾200位民眾自主加入機車罷免隊，除了罷免貼紙、標語、旗幟，還有婦人在機車籃上，貼滿罷免、拒絕統戰、桃汰郎標語及連署成功符咒，拼成舞龍舞獅頭型，宛如行走的結界，用創意退散藍委。

桃園市35歲潘小姐與先生共騎機車參與遊行，她說，看不過去藍委傾共、亂刪預算，因此出來宣傳同意罷免，看到車隊這麼多人很振奮，表示許多人都在關心台灣未來，她特別帶著即可拍相機，紀錄難得一見的機車隊遊行。

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66歲陳先生戶籍在金門，住平鎮區，因為連署罷免陳玉珍案未過，嚥不下這口氣，特地背包掛滿同意罷免標語，全程參與車隊掃街，他說，「為民主、反共，一定要出來罷免藍委。」

另有頭戴行車紀錄器的騎士，沿途記錄罷免活動車隊盛況，也有年輕支持者直接騎YouBike公共單車，以及長輩夫妻檔同樣在大熱天下，共乘機車，一同掃街響應大罷免。

桃園市六區的罷團眾多志工也響應機車隊遊行，桃三「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」多位志工，著團隊黃色背心閃亮亮騎車宣傳；桃五「罷呂清玲」志工背著背包，插著自製同意罷免大字版，格外顯眼；「桃六刪邱」志工迅猛龍同樣背著背包，插同樣罷免大旗宣傳。

桃園市潘小姐與先生共騎機車參與遊行。（記者黃政嘉攝）

桃五「罷呂清玲」志工背著背包，插著自製同意罷免大字版，格外顯眼。（記者黃政嘉攝）

罷免魯明哲團隊多位志工穿團隊黃色背心，閃亮亮騎車宣傳。（記者黃政嘉攝）

年輕支持者直接騎YouBike單車，一同掃街響應。（記者黃政嘉攝）

66歲陳先生因連署罷免陳玉珍案未過，特地全程參與車隊掃街，力挺大罷免。（記者黃政嘉攝）

潘小姐帶著即可拍相機，紀錄難得一見的罷免機車隊遊行。（記者黃政嘉攝）

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