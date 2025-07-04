網傳金門海灘被插「紅旗」 海巡人員：國軍演練使用的「紅色旗幟」

金門的臉書貼出「金門大橋烈嶼端海灘上被插了5星旗」，經查是國軍演練用的紅色旗幟。（金門岸巡隊提供）

2025/07/04 13:03

〔記者吳正庭／金門報導〕陸委會對「金廈海泳」喊卡、漢光演習又將登場，距離中國幾1000公尺的金門烈嶼鄉今天傳出「海灘上被插了5星旗」，經過治安系統現地查核，發現是國軍演練使用的「紅色旗幟」，不是中國「5星旗」，證明「此紅旗非彼紅旗」，網友留言「不要大驚小怪」、「不要看到紅影就亂開槍」。

「靠北金門」臉書一早貼出「金門大橋烈嶼端海灘上被插了5星旗」，由於陸委會有意暫停金廈海泳，漢光演習即將登場，都使兩岸氛圍出現微妙變化，加上貼文沒有照片，傳出5星旗在小金門（烈嶼鄉）海邊出現？外界懷疑有特定人士搞「認知作戰」？甚至是日前桃園海邊五星旗事件重演？民眾意外，也牽動國安神經。

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海巡署金馬澎分署金門岸巡隊第一時間前往查證表示，有關金門大橋下疑似被插5星旗的訊息，經查是陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備隊機步連演練時的標記，上午已經撤走。

針對這起事件，網友臉書一波熱議，「不要大驚小怪的，不要故意造成對立」、「中華民國是一個民主自由國家，愛拿什麼國旗這是自由的」、「傻傻分不清楚」。

民眾說，現在是民主社會，前幾年金門市區整條街還同時出現整排5星旗與中華民國國旗對掛，呈現「一邊一國」景象，實在沒有什麼好大驚小怪的。

金門的臉書貼出「金門大橋烈嶼端海灘上被插了5星旗」，經查是國軍演練用的紅色旗幟。（金門岸巡隊提供）

「靠北金門」臉書貼出「金門大橋烈嶼端海灘上被插了5星旗」一文，引發關注。（擷自「靠北金門」臉書）

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