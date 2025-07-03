罷團控遭不當言詞攻擊 牛煦庭反嗆：利用錯誤資訊製造仇恨

針對罷免團體指稱國民黨立委牛煦庭以不當言詞攻擊罷團，牛煦庭今天回應，罷免團體長期利用錯誤的資訊，製造仇恨，此風不可長。（牛煦庭提供）

2025/07/03 12:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對今日罷免團體召開記者會指稱國民黨立委牛煦庭以不當言詞攻擊罷團，牛回應，公共議題的討論，應該建立在真實上，罷免團體卻長期利用錯誤的資訊，製造仇恨，此風不可長。

牛煦庭表示，觀諸所謂罷免理由書，謠言處處可見，例如罷免團體說牛煦庭「刪減交通預算、影響客運補貼」，但問題是交通部預算比去年增加173億元；客運補貼的預算也從16億元增加到24.57億元。也因此，我們不只確保重要國道客運免於停駛，更讓9023、9005等重要路線增加班次。用與事實完全相反的謠言當成罷免理由，然後還堅持罷免理由「千真萬確」？難怪不敢辯論，因為要數字沒數字、要證據沒證據。

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牛煦庭表示，罷免團體也說他推動財劃法修正，導致桃園增加預算為「六都最少」，但事實上是桃園市額外獲配的金額是「每年259億元」數字高於台南、高雄，而獲分配預算的「成長比例」更高達72.9%，增幅為「六都第一」。回頭看看他們宣稱「千真萬確」的理由，不免讓人傻眼。

牛煦庭表示，在萬字答辯書中，他針對這些虛假無證據的指控一一破除，是答辯、也是打臉，呼籲鄉親認真閱讀選舉公報，讓理性戰勝仇恨，畢竟，民主不需要透過造謠來選舉，公民團體也不能被造謠仔拿來當遮羞布。

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