藍罷綠連署造假全台起訴93人、被告242人、被押23人

國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲。（資料照）

2025/07/02 12:01

〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免即將邁入投票階段，國民黨推動罷免民進黨民代涉幽靈、造假連署案件遍佈全台，目前全台被檢方起訴人數共計已達93人。而就目前揭露資訊最保守估計，檢調至少搜索20處藍營地方黨部、約談被告242人，而在中央層級的國民黨組發會副主委黃碧雲被羈押禁見後，目前已有23人次被羈押。相關數據持續增加中。

檢調偵辦全台罷免連署涉造假案件，繼台南地檢署於5月8日依涉犯偽造文書、個資法等罪偵結起訴11人後，台北、宜蘭、新北、台中各地檢署也在6月間分別起訴5人、12人、31人、34人，目前累積起訴人數達93人。

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另外，屏東地檢署於本月1日發動全台大搜索行動，搜索國民黨花蓮縣黨部、台東縣黨部、南投縣黨部、桃園市黨部，也讓檢調搜索藍營地方黨部來到20處。

檢調之前搜索的藍營地方黨部包括：台北市黨部及第一區黨部；新北市黨部及板橋、三重、土城、樹林、三峽區黨部；宜蘭縣黨部；台中市黨部及大雅、清水區黨部；嘉義縣黨部；台南市黨部、屏東縣黨部；並二度搜索基隆市黨部。上述還不含搜索嫌疑人住家等處。

此外，檢調偵辦藍營罷免民進黨新北市議員陳乃瑜的連署提議書造假案，6月24日搜索國民黨立委羅明才新店服務處，並以被告身份約談服務處主任繆維蕙、劉時郡等9人，訊後聲押繆、劉獲准。再加上稍早被羈押禁見的黃碧雲，目前共計有23人被羈押，不過在檢方偵結起訴後，已有部分被告獲交保。

而在被告部分，共計至少242人，其中北市31人、新北61人、基隆16人、宜蘭18人、台中34人、嘉縣9人、台南48人、高雄3人、屏縣13人，以及羅明才案9人。

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