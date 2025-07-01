黃國昌向聲援群眾說 朱亞虎錄音檔顯現檢察官羅織入罪

黃國昌批檢察官羅織入罪。（記者王冠仁攝）

2025/07/01 16:32

〔記者王冠仁／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積率弊案，今天陸續勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊錄音檔，民眾黨主席黃國昌也到庭聽審。今天下午，黃國昌離開法庭向在台北地檢署外聲援的群眾發表談話，他聲稱聽完這些偵訊錄音檔以後，痛批檢察官離譜至極，是檢察官把要說的話塞到朱亞虎嘴巴裡面去，更直言檢察官根本是在羅織入罪。

黃國昌說，今天上午聽完了錄音檔，發現檢察官是誘導、威脅、押人取供，去逼朱亞虎講檢察官希望他講的話。如果他對這段錄音檔的描述有錯誤，那希望北檢將這些錄音檔、加上影像，發給全國各大媒體，讓台灣人民一起聽。

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而今天下午勘驗的第一段錄音檔，更是離譜至極，「因為在作證的不是朱亞虎，是檢察官自己」。檢察官透過臆測的方式，講了一大段以後，問朱亞虎是不是這樣；檢察官不是在問案，是檢察官把要說的話塞到朱亞虎嘴巴裡面去，要朱亞虎說是，他從來沒看過檢察官問案可以惡質到這種程度。

當初檢察官起訴時，聲稱有210萬元透過7個人捐給民眾黨，是給柯文哲的賄款；檢察官還威脅、誘導朱亞虎，聲稱這210萬元是要答謝讓京華城的容積率恢復到560%；但檢察官事後發現有問題，因為時間上兜不起來。

黃國昌解釋，北市府是依照監察院的糾正，才讓京華城容積率恢復560%，但是容積率恢復成560%後2年，台灣民眾黨才創黨，因此時間序根本兜不起來。

檢察官發現時序不對，把朱亞虎找來要他更改供詞，要朱改稱210萬元跟容積率560%沒關，而是跟樓地板面積12萬餘平方公尺有關；朱起先說不是，但檢察官一直「勸」，逼到朱亞虎說是。

黃國昌批評，這已經不是誘導詢問，也不是有罪推定，根本是羅織入罪。檢察官自己腦袋裡面想了一個柯文哲的犯罪，要朱亞虎配合他，把檢察官講的話變成朱亞虎的證詞，達到羅織入罪的目的。

黃國昌還說，他這樣形容大家可能不容易聽懂，所以台北地檢署如果覺得他做的不對，那就把錄音檔放出來，交給全國各大媒體，讓全台灣人民聽。

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