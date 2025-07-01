為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌向聲援群眾說 朱亞虎錄音檔顯現檢察官羅織入罪

    黃國昌批檢察官羅織入罪。（記者王冠仁攝）

    黃國昌批檢察官羅織入罪。（記者王冠仁攝）

    2025/07/01 16:32

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積率弊案，今天陸續勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊錄音檔，民眾黨主席黃國昌也到庭聽審。今天下午，黃國昌離開法庭向在台北地檢署外聲援的群眾發表談話，他聲稱聽完這些偵訊錄音檔以後，痛批檢察官離譜至極，是檢察官把要說的話塞到朱亞虎嘴巴裡面去，更直言檢察官根本是在羅織入罪。

    黃國昌說，今天上午聽完了錄音檔，發現檢察官是誘導、威脅、押人取供，去逼朱亞虎講檢察官希望他講的話。如果他對這段錄音檔的描述有錯誤，那希望北檢將這些錄音檔、加上影像，發給全國各大媒體，讓台灣人民一起聽。

    而今天下午勘驗的第一段錄音檔，更是離譜至極，「因為在作證的不是朱亞虎，是檢察官自己」。檢察官透過臆測的方式，講了一大段以後，問朱亞虎是不是這樣；檢察官不是在問案，是檢察官把要說的話塞到朱亞虎嘴巴裡面去，要朱亞虎說是，他從來沒看過檢察官問案可以惡質到這種程度。

    當初檢察官起訴時，聲稱有210萬元透過7個人捐給民眾黨，是給柯文哲的賄款；檢察官還威脅、誘導朱亞虎，聲稱這210萬元是要答謝讓京華城的容積率恢復到560%；但檢察官事後發現有問題，因為時間上兜不起來。

    黃國昌解釋，北市府是依照監察院的糾正，才讓京華城容積率恢復560%，但是容積率恢復成560%後2年，台灣民眾黨才創黨，因此時間序根本兜不起來。

    檢察官發現時序不對，把朱亞虎找來要他更改供詞，要朱改稱210萬元跟容積率560%沒關，而是跟樓地板面積12萬餘平方公尺有關；朱起先說不是，但檢察官一直「勸」，逼到朱亞虎說是。

    黃國昌批評，這已經不是誘導詢問，也不是有罪推定，根本是羅織入罪。檢察官自己腦袋裡面想了一個柯文哲的犯罪，要朱亞虎配合他，把檢察官講的話變成朱亞虎的證詞，達到羅織入罪的目的。

    黃國昌還說，他這樣形容大家可能不容易聽懂，所以台北地檢署如果覺得他做的不對，那就把錄音檔放出來，交給全國各大媒體，讓全台灣人民聽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播