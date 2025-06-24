涉幽靈連署國民黨新北市黨部31人起訴 女志工吐苦水：抄到眼睛痛

國民黨新北市黨部書記長陳貞容。（資料照）

2025/06/24 16:56

〔記者楊國文／台北報導〕新北地檢署偵辦蘇巧慧等4位新北市立委遭幽靈連署案，今起訴涉造假連署的國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人；其中，一名女志工罪證不足不起訴，她被約詢時吐苦水稱，她被指示幫忙將黨員名冊資料直接「抄寫」到空白提議人名冊，後來因為寫太多錯字，且抄到「眼睛太痛了」，只好作罷。

新北地檢署今天將提議罷免立委李坤城領銜人宋建樑、罷免立委張宏陸領銜人徐偉豪及多名志工等19人，均不起訴處分。

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宋建樑否認犯罪，訊稱他雖有參與此罷免案，也起草罷免理由書，發想一些概念、發連署書給親友和路人，分工方法就是大家各自去發送並收集連署書（即提議人名冊）回來，並有設立連署站，但不知道罷免案為何會有死者的提議人名冊，也否認和幽靈連署有關。

一位女志工被約詢時無奈表示，她有一天去值班，黨部請她幫忙，將黨員名冊資料直接抄寫到空白提議人名冊，但她後來只寫約20多張而已，因為寫太多錯字，而且她抄到眼睛太痛了，只好將寫好的提議人名冊交回去，告訴黨部她真的很寫幫忙，但「人有餘而力不足」。檢方因無法證明罷免案提議人名冊被偽造的筆跡，和女志工筆跡相同，也將她不起訴處分

另一名志工亦訊稱，較到黨部開會，抵達時，有人就拿一名黨員名冊請他幫忙抄寫，但因為父親身體不好需要照顧，只抄寫好約7、8人，將抄寫好的提議人名冊及資料交回黨部。

新北地檢署清查扣案人名冊中，並未發現此被偽造的提議人名冊筆跡，與這些志工筆跡相同，由於自由不得做為有罪的唯一證據，因此將相關志工予不起訴處分。

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